Știre actualizată. Atenție șoferi! Verificări ale poliției pe șosele într-o acțiune anti-alcool

12 conducători auto au fost depistați pozitiv la alcool, iar un conducător auto este cercetat penal pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere

Pe parcursul celor trei zile, 28–30 august 2026, în intervalul orar 20:00–04:00, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț au depistat 12 șoferi care consumaseră alcool și un conducător auto care conducea fără a deține permis de conducere.

„Dintre aceștia, în cazul a 10 conducători auto, aparatele au indicat valori cuprinse între 0,01 și 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar în cazul altor 2 conducători auto, valorile indicate au fost de peste 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Totodată, în cadrul acțiunii, nu au fost înregistrate testări pozitive pentru substanțe psihoactive.

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Polițiștii au depistat și un conducător auto care se afla la volan fără a deține permis de conducere, fiind efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzute de art. 335 din Codul penal.

Conducerea unui autovehicul după consumul de alcool sau al unor substanțe care afectează capacitatea de a conduce reprezintă un risc major atât pentru conducătorul auto, cât și pentru ceilalți participanți la trafic”, a precizat IPJ Neamț într-o informare de presă.

Verificările polițiștilor rutieri continuă și duminică, 30 august 2026, pe șoselele din întregul județ Neamț, pentru prevenirea și combaterea conducerii autovehiculelor sub influența alcoolului și a substanțelor psihoactive.

Activitățile au ca obiectiv principal creșterea gradului de siguranță rutieră și prevenirea accidentelor produse pe fondul consumului de alcool sau al substanțelor psihoactive, potrivit informațiilor furnizate de IPJ Neamț.

Pe parcursul acțiunilor, polițiștii efectuează controale în trafic și verificări ale conducătorilor auto, fiind utilizate aparatele din dotare pentru depistarea consumului de alcool și a substanțelor psihoactive.

„Poliția recomandă conducătorilor auto să nu se urce la volan după consumul de alcool sau după utilizarea unor substanțe care le pot afecta capacitatea de a conduce.

De asemenea, participanții la trafic sunt sfătuiți să manifeste prudență și să respecte regulile de circulație, pentru a contribui la prevenirea evenimentelor rutiere și la protejarea tuturor participanților la trafic.

Polițiștii rutieri vor continua acțiunile pentru depistarea și sancționarea celor care pun în pericol siguranța rutieră prin conducerea autovehiculelor sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive”, se arată într-un comunicat de presă al IPJ Neamț.

(A.C.)