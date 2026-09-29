Atenție șoferi! Se lucrează în Cheile Bicazului, timp de 2 luni! Se va circula alternativ, cu tronsoane închise prin piloți

Problemele generate de căderile de stânci, pietre și pietriș, în Cheile Bicazului, de pe anumiți versanți, au intrat în atenția autorităților. Direcția Regională Drumuri și Poduri (DRDP) Iași anunță, începând de marți, 29 septembrie 2026, executarea unor lucrări pe versantul din zona Drumului Național 12C, în zona Bicaz-Chei. Circulația va fi oprită, pentru perioade de câte 25 de minute, pe sectoare de câte 100 de m și se va desfășura alternativ. De asemenea, în zonă vor fi și unele lucrări de asfaltare, în aceeași perioadă de timp.

Șoferii trebuie să circule cu viteză redusă în zonă, să respecte semnalizarea cu piloți de circulație de plastic, ce se află pe sectoare de drum și să-și aștepte rândul pentru a traversa porțiunea de drum, pe care se va circula, alternativ, pe un singur sens. Potrivit infomațiilor furnizate de Dan Hațegan, purtătorul de cuvânt al DRDP Iași, lucrările sunt estimate a dura aproximativ două luni, până în prima parte a lunii decembrie.

Detalii despre lucrări

“Începând de mâine, 29 septembrie, vor fi executate lucrări de rânguire a versantului pe DN 12C, km 27+785 – 32+000, în zona Bicaz-Chei, județul Neamț.

Traficul în zonă se va desfășura cu respectarea dispozițiilor prevăzute prin avizul Poliției Rutiere, după cum urmează:

circulație alternantă dirijată cu piloți la lucrările care se desfășoară pe maximum jumătate din cale, care va fi adaptată închiderii circulației;

închiderea circulației se va realiza prin intermediul piloților de circulație, cu montarea de garduri metalice pe toată lățimea drumului, la capetele segmentului de drum unde se execută efectiv lucrările de rânguire;

lungimea sectorului afectat de lucrări nu va fi mai mare de 100 m;

închiderea circulației se va realiza în intervale de maximum 25 de minute, timp în care vor fi dislocate blocuri de stâncă și va fi curățat materialul depus pe partea carosabila, dupa care se va relua circulația timp de alte 25 minute.

Termenul estimat pentru executarea lucrărilor este de două luni, iar intervențiile vor avea loc în intervalul orar 07:00 – 18:00, de luni până vineri, în funcție de condițiile meteorologice.

Mai menționăm că, tot în aceeași perioadă, pe sectorul de drum menționat vor fi executate și reparații la nivelul părții carosabile.

Cu această ocazie facem apel la înțelegere din partea conducătorilor auto pentru disconfortul creat, cu recomandarea de a lua în calcul timpii de așteptare inerenți în astfel de situații și de a circula cu prudență în zona afectată de intervențiile drumarilor”, precizează sursa citată.

Angela Croitoru