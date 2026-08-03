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Atenție șoferi! Șapte zile cu drumuri din Neamț înțesate de polițiști

editor
de editor

Polițiștii rutieri desfășoară, în Neamț, acțiunea ROADPOL – SPEED, parte a calendarului de activități al Organizației Europene a Polițiilor Rutiere, având ca scop prevenirea accidentelor de circulație produse pe fondul nerespectării regimului legal de viteză.

Pe întreaga durată a acțiunii, 3 – 9 august 2026, polițiștii vor intensifica activitățile de monitorizare și control al traficului, utilizând echipamente pentru măsurarea vitezei de deplasare a autovehiculelor, în vederea identificării și sancționării conducătorilor auto care depășesc limitele legale de viteză”, se arată într-un comunicat al IJP Neamț.

Atenție șoferi! Șapte zile cu drumuri din Neamț înțesate de polițiști

Viteza excesivă sau neadaptată condițiilor de drum reprezintă una dintre principalele cauze generatoare de accidente rutiere grave. Respectarea limitelor legale și adaptarea vitezei la condițiile de trafic, de drum și de vreme pot face diferența dintre un drum parcurs în siguranță și o tragedie.

Pentru a circula în siguranță, polițiștii rutieri recomandă: respectați limitele legale de viteză și adaptați permanent viteza la condițiile de trafic, vizibilitate și starea carosabilului; reduceți viteza în apropierea trecerilor pentru pietoni, a unităților de învățământ, în localități și în zonele aglomerate.

Alte sfaturi utile sunt păstrarea unei distanțe de siguranță față de vehiculul din față, pentru a putea opri la timp, evitarea manevrelor  riscante, precum depășirile efectuate cu depășirea limitei de viteză. Șoferilor li se recomandă să nu conducă sub influența alcoolului sau a altor substanțe interzise.

Dan Sofronia

Autor:

editor
editor
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