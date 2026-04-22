Atenție, șoferi! Restricții de trafic pe DN 15, în județul Neamț

Începând de astăzi, 22 aprilie, au început lucrările de reparații și înlocuire a dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatație la două poduri situate pe DN 15, în județul Neamț. Este vorba despre viaductul Valea Poștei, din zona Barajului Bicaz, și podul peste canalul de fugă din localitatea Stejaru.

Pe durata lucrărilor, traficul rutier se desfășoară alternativ, pe un singur sens, fiind dirijat prin semafoare, ceea ce poate genera întârzieri pentru participanții la trafic.

Autoritățile fac apel la înțelegerea șoferilor și recomandă respectarea semnalizării rutiere instituite în zonele afectate, precum și adoptarea unei conduite prudente la volan.

