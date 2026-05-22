Atenție șoferi – razie pe DN 2–E 85

Inspectoratul de Poliție Județean Neamț anunță o amplă operațiune în trafic, iar pe parcursul zilei de 22 mai, în intervalul orar 13:00 – 17:00 echipaje de la rutier vor fi prezente pe DN 2-E 85. Drumul național menționat este unul din cele mai tranzitate din județul Neamț și nu numai. Anul trecut pe DN 2 au avut loc 349 de accidente de circulație soldate cu peste 600 de victime iar 34 de persoane și-au pierdut viața. Principalele cauze ale evenimentelor nedorite au fost nerespectarea distanței între vehicule, neacordarea de prioritate, precum și nerespectarea regimului legal de viteză. Din cauza numărului mare de accidente DN 2 mai este numit și „Drumul Morții”.

