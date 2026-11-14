Atenție șoferi! Polițiștii stau la „pândă” și din aer, și de la sol! Drumurile din Neamț sunt supragheate din elicopter
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Atenție șoferi! Polițiștii stau la „pândă” și din aer, și de la sol! Drumurile din Neamț sunt supravegheate din elicopter

Sofronia Dan
de Sofronia Dan

Elicoptere ale Inspectoratului General de Aviație vor survola astăzi, 14 noiembrie 2026, principalele drumuri din județul Neamț. Acțiunea are ca obiectiv supravegherea traficului rutier din aer, identificarea eventualelor abateri de la normele rutiere și sprijinirea polițiștilor aflați în teren. „Monitorizarea aeriană completează activitățile de supraveghere și control desfășurate de polițiști la sol, oferind o perspectivă suplimentară asupra modului în care se desfășoară circulația pe principalele artere rutiere”, se arată într-un comunicat al Inspectoratului Județean de Poliție Neamț.

Oamenii legii reamintesc șoferilor că siguranța în trafic depinde, în primul rând, de comportamentul fiecăruia. Respectarea limitelor de viteză, păstrarea distanței de siguranță, efectuarea regulamentară a depășirilor și evitarea oricăror preocupări care pot distrage atenția sunt esențiale pentru prevenirea accidentelor. O recomandare le este adresată pietonilor și bicicliștilor, ei trebuind, pentru a evita situații nedorite, să manifeste prudență, să respecte regulile și să se asigure temeinic înainte de traversarea drumului:  „Siguranța nu ține de locul din care suntem observați, ci de responsabilitatea cu care alegem să circulăm”.

Dan Sofronia

FOTO IPJ Neamț

Autor:

Sofronia Dan
Sofronia Danhttp://zch.ro
Reporter cu 30 de ani de experiență, lucrează în mass-media din 1996, debutând la Monitorul de Neamț. A mai scris pentru cotidianele Evenimentul Zilei București și Adevărul. De câteva luni își desfășoară activitatea la Mesagerul de Neamț și Zch.ro. Este specializat în domeniile politică, administrație, social/actualitate, justiție, eveniment, sport.
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