Atenție șoferi: polițiștii rutieri desfășoară razii în trafic

Pe parcursul acestei săptămâni polițiștii rutieri din cadrul IPJ Neamț vor acționa pe principalele artere de circulație din județ, urmărind identificarea și sancționarea conducătorilor auto care sunt distrași de alte activități în timp ce se află la volan. Acțiunea are loc până pe 12 octombrie, face parte din calendarul ROADPOL și este intitulată generic „Focus on the road”.

Polițiștii rutieri urmăresc șoferii care utilizează telefonul mobil în timpul deplasării, fără a folosi dispozitive hands-free, pe aceia care nu poartă centura de siguranță sau conducătorii auto care se angajează în alte activități care pot afecta concentrarea și capacitatea de a conduce în siguranță. Scopul acțiunii este prevenirea accidentelor rutiere produse pe fondul neatenției la volan și creșterea gradului de siguranță pe drumurile publice.

„Polițiștii rutieri din Neamț transmit un mesaj clar: atenția salvează vieți!. Conduceți responsabil și nu lăsați distragerile să vă pună în pericol!”, anunță inspectoratul de Poliție Județean Neamț.

FOTO – VIDEO: IPJ Neamț