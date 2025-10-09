ADMINISTRAȚIEACTUALITATENEAMȚ

Atenție șoferi: polițiștii rutieri desfășoară razii în trafic

de Sofronia Gabi

Pe parcursul acestei săptămâni polițiștii rutieri din cadrul IPJ Neamț vor acționa pe principalele artere de circulație din județ, urmărind identificarea și sancționarea conducătorilor auto care sunt distrași de alte activități în timp ce se află la volan. Acțiunea are loc până pe 12 octombrie, face parte din calendarul ROADPOL și este intitulată generic „Focus on the road”.

Polițiștii rutieri urmăresc șoferii care utilizează telefonul mobil în timpul deplasării, fără a folosi dispozitive hands-free, pe aceia care nu poartă centura de siguranță sau conducătorii auto care se  angajează în alte activități care pot afecta concentrarea și capacitatea de a conduce în siguranță. Scopul acțiunii este prevenirea accidentelor rutiere produse pe fondul neatenției la volan și creșterea gradului de siguranță pe drumurile publice.

Polițiștii rutieri din Neamț transmit un mesaj clar: atenția salvează vieți!. Conduceți responsabil și nu lăsați distragerile să vă pună în pericol!”, anunță inspectoratul de Poliție Județean Neamț.

FOTO – VIDEO: IPJ Neamț

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
VIDEO. A început cu adevărat pelerinajul la Moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva din Iași

Ultima ora

RELIGIE

VIDEO. A început cu adevărat pelerinajul la Moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva din Iași

În această dimineață, 9 octombrie, a început, cu adevărat...
ACTUALITATE

Laurențiu Leoreanu, președintele PNL Neamț, mesaj de condoleanțte pentru Valeriu Lazarov

Atunci când pierdem oameni frumoși, colegi buni, care s-au...
Stiri fierbinti

VIDEO. Botoșani. Tragedie la Ștefănești: bărbat găsit decedat în casa în flăcări

O tragedie a lovit o familiei din orașul Ștefănești,...
SOCIAL

FOTO. Locuințe distruse de foc la Roznov și Făurei

Două familii, una din Roznov și alta din Făurei,...
SANATATE

Demisie așteptată la Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț

Publicația “Mesagerul de Neamț” anunța de miercuri, 8 octombrie,...

Categorii

RELIGIE

VIDEO. A început cu adevărat pelerinajul la Moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva din Iași

În această dimineață, 9 octombrie, a început, cu adevărat...
ACTUALITATE

Laurențiu Leoreanu, președintele PNL Neamț, mesaj de condoleanțte pentru Valeriu Lazarov

Atunci când pierdem oameni frumoși, colegi buni, care s-au...
Stiri fierbinti

VIDEO. Botoșani. Tragedie la Ștefănești: bărbat găsit decedat în casa în flăcări

O tragedie a lovit o familiei din orașul Ștefănești,...
SOCIAL

FOTO. Locuințe distruse de foc la Roznov și Făurei

Două familii, una din Roznov și alta din Făurei,...
SANATATE

Demisie așteptată la Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț

Publicația “Mesagerul de Neamț” anunța de miercuri, 8 octombrie,...
SANATATE

Testări HIV gratuite 14 – 28 octombrie

Direcția de Sănătate Publică Neamț anunță derularea unei campanii de testare gratuită pentru infecția cu HIV.
SOCIAL

O nouă serie de bilete de tratament – pentru 13 nu au fost solicitări

Casa Județeana de Pensii Neamț anunță că pentru a...
EDUCATIE

Ministerul Educației extinde învățământul dual pentru absolvenții școlilor profesionale

Absolvenții școlilor profesionale vor putea, din 2026, să continue...
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale