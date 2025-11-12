Atenție, șoferi! Polițiștii încep controalele pe culoarul de mobilitate urbană din Piatra Neamț

Începând din această săptămână, polițiștii de la Biroul Rutier Piatra Neamț vor desfășura acțiuni de control pentru a verifica respectarea regulilor de circulație, pe traseul culoarului de mobilitate urbană Est–Vest.

Culoarul, recepționat în luna septembrie 2025, cuprinde bulevardele Traian, Decebal și strada Piața Mihail Kogălniceanu și a fost realizat pentru a îmbunătăți traficul din oraș, pentru a crește siguranța participanților la trafic. Proiectul include benzi speciale pentru transportul public și piste pentru bicicliști.

Până acum, polițiștii nu au aplicat amenzi, pentru ca șoferii să aibă timp să se obișnuiască cu noile reguli. De acum însă, nerespectarea acestora va fi sancționată.

Conform legii, oprirea sau staționarea voluntară pe pistele pentru bicicliști ori pe benzile rezervate transportului public este interzisă.

„Nerespectarea acestor dispoziții se sancționează cu 4-5 de puncte-amendă și 3 puncte de penalizare”, au declarat reprezentanții IPJ Neamț.

Acțiunile polițiștilor au ca scop prevenirea abaterilor rutiere și menținerea unui trafic sigur și civilizat pentru toți participanții.

Șoferii sunt îndemnați să evite oprirea sau staționarea pe benzile destinate transportului public, să respecte indicatoarele și marcajele rutiere nou introduse și să circule cu viteză adaptată condițiilor de drum și traficului pietonal din zonă.

Foto: IPJ Neamț