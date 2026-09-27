Atenție șoferi! O nouă acțiune tip RELEU pe DN 15 în cinci județe

Duminică, 27 septembrie 2026, echipaje de polițiști rutieri vor fi prezente pe tronsoane cheie din Drumul Național DN 15, ce străbate și județele Neamț și Bacău. Astfel, polițiștii continuă seria acțiunilor preventive și de control desfășurate pe principalele artere rutiere care tranzitează cele județe.

DN 15, una dintre cele mai circulate șosele din această zonă a țării, reprezintă „o veritabilă punte de legătură între județele Bacău, Neamț, Harghita, Mureș și Cluj, motiv pentru care traficul intens impune măsuri constante pentru creșterea gradului de siguranță rutieră.

Acțiunea se desfășoară în sistem RELEU, cu participarea structurilor de poliție rutieră din toate cele cinci județe traversate de DN 15, și vizează identificarea și combaterea întregii game de abateri de la regimul circulației pe drumurile publice.

Pe lângă componenta de control, polițiștii vor purta discuții cu participanții la trafic și vor transmite recomandări privind adoptarea unei conduite preventive, subliniind faptul că siguranța rutieră este o responsabilitate comună”, precizează inspector principal Ramona Ciofu, purtătorul de cuvânt al IPJ Neamț.

Ca de obicei, polițiștii rutieri vor verifica în primul rând viteza de deplasare a participanților la trafic, respectarea Codului Rutier și a celorlalte prevederi legale valabile pe drumurile publice.

Angela Croitoru