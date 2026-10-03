Atenție, șoferi! Elicoptere vor survola principalele drumuri din județ

Șoferii din județul Neamț trebuie să fie atenți în zilele de 3, 5 și 8 octombrie. Elicoptere din dotarea Inspectoratului General de Aviație vor survola principalele artere rutiere din județ, în cadrul unor acțiuni pentru creșterea siguranței în trafic.

Misiunile urmăresc reducerea numărului de accidente rutiere, precum și descurajarea comportamentelor periculoase la volan.

„Conducătorilor auto le recomandăm:

-să respecte limitele legale de viteză și să adapteze viteza la condițiile de drum;

-să nu efectueze manevre riscante și să păstreze o distanță corespunzătoare față de celelalte autovehicule;

-să nu conducă după consumul de alcool sau substanțe psihoactive;

-să acorde o atenție sporită pietonilor și bicicliștilor;

-să respecte indicațiile polițiștilor și regulile de circulație.

Pietonilor și bicicliștilor le reamintim că vizibilitatea și respectarea regulilor de circulație pot face diferența între o deplasare în siguranță și un eveniment rutier”, au transmis reprezentanții IPJ Neamț.

Prezența elicopterelor are, în primul rând, un scop preventiv. Polițiștii transmit că siguranța rutieră depinde de comportamentul fiecărui participant la trafic.

Foto: IPJ Neamț