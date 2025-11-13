Atenție șoferi! Controale RAR! Sancțiuni de până la 30.000 de lei pentru nereguli la mașinile second-hand

Registrul Auto Român (RAR) efectuează în această perioadă controale privind vânzările de mașini second-hand, în primul rând legat de existența Cărții de Identitate a Vehiculului (CIV) care poate fi eliberată doar de RAR! Amenzile pentru contravenții legate de vânzările de mașini rulate pornesc de la 100 de lei și pot ajunge până la 30.000 de lei, în funcție de neregulile constatate de inspectori, potrivit legislației în vigoare.

„Achiziționează mașina doar după ce vânzătorul a obținut Cartea de Identitate a Vehiculului – CIV de la Registrul Auto Român RA. Cel care înstrăinează vehiculul are această obligație legală, iar noul proprietar are dreptul să primească CIV de la cel căruia îi oferă banii. În caz contrar, comerciantul încalcă legea, iar cumpărătorul riscă să achiziționeze un vehicul pe care nu îl va putea înmatricula sau înregistra sau care îi va aduce cheltuieli neprevăzute”, avertizează RAR.

O mulțime de sesizări primite de RAR vor fi verificate!

Acțiunea RAR are loc în toată țara și are două direcții: de informare și control, „având ca obiect verificarea modului în care operatorii economici care pun la dispoziție pe piață vehicule utilizate (second hand) respectă prevederile OG nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate a vehiculului și certificarea autenticității vehiculelor rutiere. Concret, se verifică dacă persoanele juridice care pun în vânzare vehicule utilizate oferă cumpărătorilor CIV, așa cum prevede legea.

Scopul acestor controale este asigurarea respectării legislației în vigoare și protejarea consumatorilor care achiziționează respectivele vehicule, anterior înmatriculate sau înregistrate în alte state. Prin această campanie de informare și control, RAR urmărește de asemenea creșterea transparenței pe piața vehiculelor utilizate, informarea corectă a consumatorilor și întărirea disciplinei comerciale în domeniu.

Astfel, în conformitate cu art. 10 alin. (5) din OG 78/2000, „La înstrăinarea vehiculului rutier ultimul proprietar al acestuia are obligaţia de a transmite dobânditorului cartea de identitate a vehiculului.”

În ultima perioadă, RAR a înregistrat destul de multe sesizări referitoare la comercializarea de vehicule utilizate pentru care nu s-a emis CIV. Fiind o acțiune proactivă tematică, se vor face verificări la toți operatorii economici care pun la dispoziție vehicule utilizate”.

NU te încrede în promisiuni!

„Prin aceste acțiuni dorim să prevenim unele situații precum cele în care cumpărătorului i se vinde un vehicul fără CIV, cu promisiunea că va putea obține ulterior acest document de la RAR. Totuși, în cazul în care vehiculul prezintă modificări față de configurația omologată, neconformități tehnice și/sau lipsesc documentele necesare pentru eliberarea CIV, vânzătorul se exclude de la orice răspundere, plasând întreaga responsabilitate asupra cumpărătorului, acesta aflându-se astfel într-o situație defavorabilă, fiind nevoit să suporte costuri suplimentare pentru readucerea vehiculului la conformitate sau chiar imposibilitatea utilizării acestuia”, precizează registrul prin Departamentul de Comunicare.

Informații utile pentru cumpărătorii de vehicule utilizate

Registrul Auto Român RA recomandă persoanelor care intenționează să achiziționeze un autovehicul utilizat de la diferiți operatori economici din România să acorde „o atenție sporită următoarelor aspecte:

Solicitați cartea de identitate a vehiculului (CIV) eliberată de RAR – documentul care atestă faptul că vehiculul a fost omologat şi îndeplineşte condiţiile tehnice privind siguranţa circulaţiei, protecţia mediului şi folosinţa conform destinaţiei; pentru vehiculele utilizate care în România fac obiectul înmatriculării, CIV ar trebui însoțită și de certificatul de autenticitate eliberat de RAR – documentul care atestă că vehiculul a corespuns verificărilor efectuate la certificarea autenticităţii; Verificați concordanța datelor din CIV și, după caz, a celor din certificatul de autenticitatecu cele înscrise în certificatul de înmatriculare al vehiculului utilizat și în documentele de vânzare-cumpărare. Evitați achiziționarea de vehicule fără CIV și, după caz, certificat de autenticitatesau cu mențiunea că documentele urmează să fie obținute ulterior de către cumpărător. Solicitați informații clare și documente justificativeprivind istoricul tehnic și proveniența vehiculului”.

Vom reveni cu un material informativ despre rezultatele acestor ample acțiuni de control, în special în județul Neamț, imediat ce campania se va încheia, iar informațiile vor fi disponibile.