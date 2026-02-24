ACTUALITATESOCIAL

Atenție șoferi! Ceață, vizibilitate redusă și pericol de ghețuș în mai multe județe din regiunea Moldovei

de Croitoru Angela

Serviciul de Prognoză a Vremii Bacău a emis o avertizare cod galben de “ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului sau chiciurei”. Avertizarea este valabilă marți dimineață, 24 februarie, până în jurul orei 9:00.

Atenție șoferi! Ceață, vizibilitate redusă și pericol de ghețuș în mai multe județe din regiunea Moldovei

Zone vizate:

 – Județul Bacău: Bacău, Onești, Buhuși, Sascut, Răcăciuni, Mărgineni, Blăgești, Cleja, Faraoani, Gârleni, Podu Turcului, Luizi-Călugăra, Răchitoasa, Căiuți, Corbasca, Nicolae Bălcescu, Stănișești, Buhoci, Filipești, Horgești, Sănduleni, Letea Veche, Orbeni, Ștefan cel Mare, Glăvănești, Motoșeni, Pâncești, Urechești, Parincea, Valea Seacă, Săucești, Măgura, Racova, Ungureni, Gioseni, Plopana, Parava, Dealu Morii, Hemeiuș, Găiceana, Coțofănești, Huruiești, Gura Văii, Negri, Tătărăști, Traian, Strugari, Lipova, Prăjești, Filipeni, Tamași, Vultureni, Odobești, Colonești, Berești-Bistrița, Dămienești, Roșiori, Secuieni, Oncești, Izvoru Berheciului, Itești, Sărata;

– Județul Botoşani: Albești, Ștefănești, Coțușca, Rădăuți-Prut, Călărași, Avrămeni, Manoleasa, Hlipiceni, Păltiniș, Vlăsinești, Mileanca, Santa Mare, Darabani, Drăgușeni, Durnești, Dobârceni, Mihălășeni, Viișoara, Hănești, Săveni, Ripiceni, Românești, Mitoc, Adășeni, Răușeni;

– Județul Neamţ: Roman, Săbăoani, Tămășeni, Cordun, Horia, Doljești, Gherăești, Trifești, Ion Creangă, Sagna, Români, Icușești, Bahna, Secuieni, Oniceni, Valea Ursului, Dulcești, Bozieni, Moldoveni, Făurei, Gâdinți, Văleni, Pâncești, Bira, Poienari;

– Județul Iaşi: Iași, Tomești, Holboca, Ciurea, Răducăneni, Popricani, Costuleni, Vlădeni, Ciortești, Comarna, Bivolari, Andrieșeni, Schitu Duca, Ungheni, Prisăcani, Victoria, Probota, Țigănăși, Rediu, Trifești, Cozmești, Bârnova, Golăiești, Movileni, Gorban, Dolhești, Dobrovăț, Aroneanu, Țuțora, Moșna, Grozești, Roșcani;

– Județul Vaslui.

Angela Croitoru

Anunț privind vânzarea bunurilor mobile

ECONOMIE

Anunț privind vânzarea bunurilor mobile

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE   A.J.F.P. Neamt organizează în data...
ECONOMIE

Anunț privind vânzarea bunurilor mobile

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE   A.J.F.P. Neamt organizează în data...
ACTUALITATE

Dragobete: farmece de altădată, repararea relațiilor și superstiții

Farmece de altădată pentru dragoste Mătrăguna era, alături de hrean,...
ADMINISTRAȚIE

PNL anunță: Coaliția a agreat pachetul pentru reforma administrației, relansare economică și ajustări la impozitele locale

Ședința Coaliției de guvernare de luni, 23 februarie, s-ar...
EVENIMENT

Și au fost Serbările Zăpezii, ediție de colecție 2026!

O mare de turiști din toate colțurile țării a...

