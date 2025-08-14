Perioada concediilor și a vacanțelor atinge vârful critic în aceste zile, valorile de trafic au crescut considerabil în întreg municipiul Piatra-Neamț. De aceea, în special în zona centrelor comerciale și a Pieței Centrale, se creează ambuteiaje care provoacă disconfort tuturor participanților la trafic.

Polițiștii locali, „Echipajele Serviciului Siguranță Rutieră asigură fluidizarea traficului cu efective sporite, mai ales la orele de vârf. De aceea recomandăm tuturor conducătorilor auto să circule cu prudență, să respecte indicatoarele rutiere și indicațiile polițiștilor locali aflați la fața locului. Mai mult, în ceea ce privește circulația pe strada Baltagului și căile de acces adiacente Pieței Centrale, conducătorii auto care tranzitează zona sunt rugați să se pună în mișcare până la găsirea unui loc de parcare, pentru a se evita formarea de coloane de mașini care uneori ajung până în intersecția cu strada Dimitrie Leonida. De asemenea, precizăm că locurile de parcare destinate persoanelor cu dizabilități sau mamelor cu copii, trebuie ocupate doar de cei ce dețin legitimații speciale sau care întrunesc condițiile prevăzute de legea 280/2023.

Nerespectarea prevederilor Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap se sancționează cu amendă ce poate ajunge până la 10.000 de lei (art. 100, lit. g. ”parcarea altor mijloace de transport pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semn internaţional pentru persoane cu handicap, cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei şi ridicarea mijlocului de transport de pe locul de parcare respective”). Ocuparea fără drept a unui loc de parcare destinat a fi de femeile gravide şi/sau persoanele însoţite de copii cu vârsta de până la 5 ani, se sancționează cu amendă de la 2.000 de lei la 10.000 de lei (Legea 280/2023 privind accesul cu prioritate pentru femei gravide, precum şi pentru persoane însoţite de copii cu vârsta de până la 5 ani)”, precizează Irina Ștefănescu, purtătorul de cuvânt al Poliției Locale Piatra-Neamț.

Angela Croitoru