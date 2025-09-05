În acest sfârșit de săptămână lucrătorii de poliție rutieră din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț vor fi în trafic în cadrul unei acțiuni de amploare care are drept scop prevenirea accidentelor de circulație produse pe fondul nerespectării regimului legal de viteză. Acțiunea a demarat de la începutul lunii și se încheie duminică, 7 septembrie. „Activitățile vor avea loc pe principalele drumuri din județ și vor viza identificarea și sancționarea șoferilor care pun în pericol siguranța traficului prin viteză excesivă sau neadaptată condițiilor de drum. Polițiștii vor acționa cu aparatura radar din dotare, iar în cazurile grave vor fi dispuse măsuri ferme, inclusiv reținerea permisului de conducere”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Neamț.

De menționat este faptul că viteza rămâne una dintre principalele cauze generatoare de accidente grave. Conducătorii auto sunt sfătuiți să respecte limitele legale și să adopte un comportament preventiv în trafic. „Polițiștii sunt la datorie pentru siguranța tuturor participanților la trafic – fiți partenerii noștri și circulați responsabil!”, mai arată sursa citată.

Conform datelor oficiale în primele 7 luni din acest an în județul Neamț au avut loc 384 de accidente din care 15 au fost mortale și s-au soldat cu 15 decese, alte 71 de persoane au fost rănite grav și peste 400 au fost rănite ușor (amănunte aici).

FOTO IPJ Neamț