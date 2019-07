”Proiecte importante de dezvoltare, pregătite de autoritățile locale din întreaga țară, sunt în risc major de a nu mai putea fi finanțate acum din fonduri europene, din cauza incapacității actualilor guvernanți în gestionarea banilor alocați de Uniunea Europeană”, declară Dragoș Chitic, primarul municipiului Piatra Neamț.

Acesta susține că ”dezinteresul, amatorismul și intervenția politicienilor din arcul guvernamental au bulversat finanțarea proiectelor europene din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020”.

”După ce au au întârziat finalizarea ghidurilor de finanțare, după ce, timp de aproape doi ani, ni s-a comunicat să scriem proiecte, garantându-ne că vor fi suficienți bani pentru finanțare, acum ni se spune că o parte dintre ele, dacă mai vrem să le realizăm, să le suportăm din bugetele locale. Ce proiecte europene mai pot fi acestea dacă se solicită a fi plătite din fondurile proprii ale comunităților?”, se întreabă, retoric, dar public, primarul de Piatra Neamț, care nu exclude posibilitatea ca, în acest ”haos generat de actualii politicieni aflați la guvernare”, să se producă niște demisii la vârful AM POR, autoritatea de management prin care se gestionează banii europeni destinați autorităților locale. ”Presiunile partidului aflat la guvernare pentru schimbarea pe considerente politice a condițiilor de finanțare, mutarea unor fonduri alocate autorităților locale către programe mai puțin importante pentru comunități au făcut să se ajungă acum în această situație alarmantă. Riscăm să fim și în acest exercițiu financiar țara cu cele mai puține fonduri europene atrase! La nivelul Primăriei Piatra Neamț, am tratat cu toată seriozitatea realizarea și depunerea în termen a proiectelor pentru atragerea de fonduri europene, iar acum ni se transmite că o parte dintre ele nu vor mai fi finanțate, pentru că nu mai sunt suficienți bani”, mai spune Dragoș Chitic.

Se pare că primarii de municipii sunt cei mai indignați de această situație, în special cei non-PSD, fapt pentru care, în perioada imediat următoare, se prefigurează o reacție pe măsură a Asociației Municipiilor.

Strict pe durerea primarului de Piatra Neamț, ar fi vorba, potrivit propriilor declarații, de mai multe proiecte pentru care s-a comunicat că nu mai sunt bani: reabilitarea și modernizarea transportului public de persoane (prin care urmau să fie achiziționate 20 de autobuze electrice și să fie realizată infrastructura necesară pentru ele), reabilitarea, modernizarea și dotarea Colegiului Tehnic de Transporturi din Piatra Neamț și, în fine, reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit nr. 6. Iar la reabilitarea cinematografului Cozla și transformarea sa în centru multifuncțional, contribuția Primăriei Piatra Neamț crește, de la 2% la 18%.

”Pentru că am gândit și depus pentru finanțare europeană proiecte complementare, există riscul ca unele dintre proiectele pentru care există fonduri să nu-și mai poată atinge indicatorii luați în calcul în stabilirea eligibilității. Voi lupta cu toate mijloacele pe care le am la dispoziție pentru a implementa proiectele europene pregătite pentru Piatra Neamț. Solicit Guvernului României ca, măcar în ceasul al 12-lea, să trateze cu responsabilitate gestionarea banilor europeni destinați autorităților locale și să corecteze erorile care au generat această situație, pentru că are pârghiile necesare să o facă. Doar să se vrea!”, a încheiat primarul Dragoș Chitic. (D.O.)