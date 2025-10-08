Atenție părinți! Evaluarea elevilor din clasele a II-a, a IV-a și a VI-a va fi centrată pe viața de zi cu zi

În ultima săptămână din luna septembrie, a fost emis Ordinul de ministru privind Metodologia de organizare și desfășurare a examenelor de Evaluare Națională de la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a pentru anul școlar 2025 – 2026.

Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial din 24 septembrie 2025 și, potrivit ministerului, „aduce două inovații în beneficiul copiilor.

Elementele de noutate în raport cu anii anteriori sunt reprezentate de:

(1) cerința ca sarcinile de evaluare/itemii testelor ce vor fi administrate elevilor aflați la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a să vizeze mai accentuat aspecte concrete (cunoștințe, deprinderi, atitudini, valori), aplicabile, conectate la viața de zi cu zi a elevilor;

(2) posibilitatea de a extinde competențele evaluate pentru o relevanță curriculară mai mare.

De asemenea, s-a accentuat rolul formativ al acestor evaluări prin impactul asupra școlii și asupra educației personalizate la nivelul fiecărui copil (inclusiv cu implicarea părinților în asimilarea comprehensivă a rezultatelor)”.

Pe scurt, testele își propun concentrarea pe responsabilizarea pentru propria învățare, pe conștientizarea punctelor tari și a celor ce necesită efort pentru propria dezvoltare, pentru atingerea propriului potențial, pe principiul învățării pe tot parcursul vieții, pe orientarea către o carieră și o viață împlinite.

Calendarul testelor de evaluare

Elevii de clasa a II-a vor fi evaluați la disciplinele Limbă și comunicare – scris și citit, și Matematică, în perioada 12- 14 mai 2026.

Elevii de clasa a IV-a vor da testările la Limbă și comunicare, Matematică și științe ale naturii -scris, în perioada 19 – 21 mai 2026, iar cei de clasa a VI-a, vor fi testați la aceleași discipline, între 26 și 28 mai anul viitor.

Itemii la care vor avea de răspuns în cadrul acestor evaluări naționale vor fi centrați pe aplicabilitatea cunoștințelor acumulate în viața de zi cu zi a elevilor, itemi care vizează competențe de alfabetizare funcțională cu aplicații practice, inclusiv din alte arii curriculare.

„În acest mod, evaluările vor reflecta noua abordare curriculară prin care subiectele vizează și aspectele concrete ale aplicării în viața elevilor de zi cu zi a cunoștințelor, deprinderilor, atitudinilor și valorilor construite în procesul de învățare. Extinderea, prin evaluare/testare a competențelor evaluate, în direcția noii logici a învățării, cu focalizare pe aplicare și transfer în contexte noi a cunoștințelor, pe mobilizarea cunoștințelor pentru rezolvare de situații-problemă, pe formulare de opinii și argumentare ca antrenare a gândirii critice aplicate și dincolo de disciplinele școlare, în învățarea pentru viață, va furniza date, informații obiective atât profesorilor de la clasă, cât și unității de învățământ, fundamentând feedbackul personalizat către elev, către părinte și către comunitatea educațională”, se arată în comunicatul MEC pe această temă.

Ministerul speră că prin această abordare sistematică, graduală, adaptată nivelului de vârstă al elevilor, vor fi obținute rezultate și o mai bună performanță la studiile comparative internaționale la care participă România (OECD-PISA, IEA-TIMSS, IEA-PIRLS etc).