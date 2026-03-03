Acasă ACTUALITATE Atenție. Lucrări de mentenanță la sistemul informatic ANAF pe 4 martie

Atenție. Lucrări de mentenanță la sistemul informatic ANAF pe 4 martie

Sistemul informatic al Agenției Naționale de Administrare Fiscală va funcționa cu intermitență sau nu va funcționa deloc pe 4 martie, în intervalul orar 22:00 – 24:00, deoarece sunt programate lucrări de mentenanță. Măsura a fost anunțată de Fisc pe pagina de internet, iar oficialii mulțumesc contribuabililor pentru înțelegere.

În data de 04.03.2026 între orele 22:00 – 24:00 sunt planificate lucrări de mentenanță la sistemele informatice. Aplicațiile disponibile în cadrul portalului ANAF, RO e-Factura, Ro e-Transport, Ro e-TVA nu vor funcționa, sau vor funcționa cu intermitențe.

Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente și vă mulțumim pentru înțelegere”, anunță ANAF.

