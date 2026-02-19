Atenție la țepe: „inspectori ANAF” falși sună oamenii și cer date bancare. DNSC: nu faceți plăți în timpul apelului

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează că, în ultima perioadă, au fost semnalate mai multe tentative de fraudă în care atacatorii se dau drept „inspectori ANAF” și folosesc apeluri cu identitate falsă (spoofing), combinate cu tehnici de inginerie socială.

Potrivit DNSC, victima este sunată de o persoană care pretinde că reprezintă ANAF și invocă fie „rambursarea” unor taxe, fie „clarificarea” unor obligații fiscale. În acest context, i se cer date personale și bancare și, uneori, completarea unui formular online. „Persoana țintă a unor astfel de apeluri este menținută în convorbire pentru a fi împiedicată să verifice informațiile și pentru a executa rapid indicațiile primite”, arată instituția.

Specialiștii spun că, în timp ce victima rămâne în apel, infractorii pot folosi datele obținute pentru a iniția transferuri către un cont intermediar. În unele cazuri, acel cont aparține unei alte persoane păcălite, pe al cărei telefon a fost instalată, tot prin manipulare, o aplicație de control la distanță, care le permite atacatorilor acces la aplicațiile bancare.

Banii sunt mutați apoi rapid prin mai multe transferuri și ajung, de regulă, în conturi controlate de atacatori, inclusiv în afara țării, după trecerea prin servicii ce permit transferuri rapide.

DNSC reamintește că instituțiile statului nu contactează telefonic cetățenii sau firmele pentru restituiri de bani, iar ANAF nu solicită prin telefon transferuri, date bancare, autentificări sau instalarea de aplicații. Apelurile care pun presiune și cer acțiuni financiare „urgent” sunt un semnal clar de fraudă.

Recomandări:

închideți apelul și verificați informațiile doar pe canale oficiale;

nu instalați aplicații de control la distanță la cererea unor necunoscuți;

nu furnizați date bancare/parole/coduri de autentificare la telefon;

tastați manual adresele site-urilor, nu urmați linkuri dictate.

Tentativele pot fi raportate la 1911 sau pe pnrisc.dnsc.ro.

FOTO–VIDEO: dnsc.ro

(G.S.)