Atenție la cumpărăturile de Black Friday: Protecția Consumatorilor vine cu sfaturi urile

Cea mai așteptată zi din an pentru „reduceri” la cumpărături, uneori mult sub valoarea reală a unui produs, Black Friday atrage clienții de chilipiruri ca un magnet. Totuși, uneori un preț mic poate fi tradus ca fiind prea frumos ca să fie adevărat. Un motiv suficient pentru ca inspectorii din cadrul Autorității Națională pentru Protecția Consumatorilor să vină cu sfaturi utile pentru iubitorii de shopping. Oficialii recomandă să ne planificăm cumpărăturile, pentru o gestionare echilibrată a bugetului. Ideal ar fi ca fiecare să-și contureze lista de achiziții și să își fixeze o limită de cheltuieli.

Consumatorii sunt îndrumați să verifice site-ul înainte de a plasa comanda. Trebuie urmărite date de identificare ale companiei: denumirea completă, codul unic de înregistrare (CUI), numărul de înregistrare la Registrul Comerțului și sediul social, precum și datele de contact: număr de telefon funcțional, adresă de e-mail asociată domeniului site-ului, formular de contact. Comercianții ar trebui să aibă politici clare: linkuri vizibile către termeni și condiții, politica de retur și cea de confidențialitate. „Recomandăm consumatorilor care urmăresc creatori de conținut/influenceri să fie atenți la conținutul promovat, întrucât creatorii de conținut au obligația de a menționa clar când o postare are scop comercial”, anunță Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.

Inspectorii recomandă compararea prețurilor abia după parcurgerea următorilor pași:

verificarea prețurilor obișnuite pentru articolele dorite pentru a ști dacă o ofertă de Black Friday este într-adevăr una reală;

reducerile de preț trebuie să se bazeze pe cel mai mic preț real aplicat în ultimele 30 de zile;

prețul final trebuie prezentat în avans, incluzând toate taxele și comisioanele previzibile.

„Indiferent de perioada de reduceri pe care alegeți să o valorificați, ANPC vă îndrumă să analizați, comparați și cumpărați informat”, mai arată sursa citată. Black Friday are loc pe 7 noiembrie, dar ANPC atrage atenția asupra faptului că nu este singura zi din an în care atenția consumatorilor este pusă la încercare.