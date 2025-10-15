INFRACȚIONALACTUALITATE

Atenție: email-uri false în numele ANAF

de Sofronia Gabi

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) atrage atenția asupra unei noi tentative de fraudă și anunță o campanie de emailuri false, transmise în numele instituției. Acestea provin de la adresa [email protected], iar contribuabilii sunt anunțați de „o posibilă neregularitate identificată în declarațiile fiscale depuse” și pentru „remedierea situației” trebuie urmați anumiți pași.Atenție: email-uri false în numele ANAF

Reiterăm următoarele: nu deschideți aceste emailuri și nu accesați documentele anexate sau linkurile din conținut; nu transmiteți date personale sau bani către conturile menționate! Serviciul Spațiul Privat Virtual, pus la dispoziția contribuabililor, gratuit, a fost creat și dezvoltat pentru o comunicare securizată cu instituția”, anunță Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Contribuabililor li se atrage atenția asupra faptului că pot obține informații fiscale cu caracter general și la call center ANAF  0314039160.

FOTO: Facebook ANAF

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Un ONG cere întărirea prezenței Armatei Române în Moldova și securizarea frontierei de est

