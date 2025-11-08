SOCIALACTUALITATEECONOMIE

Atenție: document fals atribuit Băncii Naționale a României

de Popa Denisa

Atenție: document fals atribuit Băncii Naționale a RomânieiBanca Națională a României (BNR) atrage atenția cetățenilor asupra unui document care circulă în spațiul online, datat 3 noiembrie 2025, și care poartă sigla instituției. BNR punctează faptul că documentul intitulat „Pericol crescut privind siguranța juridică – Procură cu autoritate totală” reprezintă un fals. „BNR nu a emis, semnat sau aprobat un astfel de document și nu deține atribuții legale privind emiterea de avertismente referitoare la acte notariale sau procuri. Avertizăm faptul că, deși în cuprinsul documentului sunt utilizate denumiri și nume reale ale unor structuri și angajați ai BNR (inclusiv Direcția Platforme Digitale și Securitate Cibernetică), precum și a siglei, antetului sau a datelor de contact reale ale BNR, folosirea acestor elemente a fost făcută fără acordul instituției și în scopul inducerii în eroare a publicului”, anunță Banca Națională a României.

BNR respinge categoric conținutul prezentat în acest material și reamintește publicului că toate comunicatele oficiale ale băncii centrale sunt publicate exclusiv pe site-ul instituției: https://www.bnr.ro/ și pe canalele oficiale de comunicare ale BNR (X, YouTube, LinkedIn, Instagram, Bluesky). Orice document atribuit BNR care circulă în afara acestor canale trebuie tratat cu maximă prudență. „Transmiterea, reproducerea sau distribuirea unor documente false emise în numele BNR întră în categoria Falsuri în înscrisuri, constituie infracțiuni de fals și uz de fals potrivit prevederilor Codului penal și se sancționează conform legislației în vigoare. BNR a sesizat autoritățile competente pentru investigarea acestei tentative de dezinformare și recomandă publicului să nu dea curs, să nu semneze și să nu redistribuie documentul fals”, mai arată sursa citată.

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
