Atenție. Document fals atribuit Băncii Naționale a României

de Sofronia Gabi

Banca Națională a României (BNR) atrage atenția asupra unui document fals distribuit în numele băncii centrale. „Documentul „Pericol crescut privind siguranța juridică – Procură cu autoritate totală” care circulă în spațiul online, datat 04.02.2026 și purtând sigla instituției, reprezintă un fals. BNR nu a emis, semnat sau aprobat un astfel de document și nu deține atribuții legale privind emiterea de avertismente referitoare la acte notariale sau procuri”, anunță BNR.

Instituția avertizează că, deși în cuprinsul documentului sunt utilizate funcții și nume reale ale unor structuri și reprezentanți ai BNR (Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR), precum și sigla, antetul sau datele de contact reale ale BNR, folosirea acestor elemente a fost făcută fără acordul instituției și în scopul inducerii în eroare a publicului. Prin urmare, BNR respinge categoric conținutul prezentat în acest material.

BNR reamintește publicului că toate comunicatele oficiale ale băncii centrale sunt publicate exclusiv pe site-ul instituției: https://www.bnr.ro/ și pe canalele oficiale de comunicare ale BNR (X, YouTube, LinkedIn, Instagram, Bluesky). Orice document atribuit BNR care circulă în afara acestor canale trebuie tratat cu maximă prudență, iar transmiterea, reproducerea sau distribuirea unor documente false emise în numele BNR întră în categoria Falsuri în înscrisuri, constituie infracțiuni de fals și uz de fals potrivit prevederilor Codului penal și se sancționează conform legislației în vigoare. „BNR solicită publicului să nu dea curs, să nu semneze și să nu redistribuie documentul fals”, mai arată sursa citată.

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
FOTO. Vaslui. Incendiu la un adăpost de animale
Trei persoane intoxicate cu monoxid de carbon la Gherăiești

