Asocierea Urban Grup Environment SRL –Eurosal Trade SRL pregătită să preia serviciul de salubritatea în zona 1 Neamț

Asocierea Urban Grup Environment SRL – Eurosal Trade SRL anunță faptul că se află în plin proces de mobilizare pentru preluarea operării Zonei 1 Neamț.Urban Grup Environment SRL își reafirmă angajamentul ferm față de comunitatea din Zona 1 Neamț și garantează respectarea obligațiilor asumate, în condiții de transparență, responsabilitate și profesionalism.

„Respectăm graficul de mobilizare și ne asumăm cu responsabilitate etapele necesare pentru implementarea integrală și în termen a obligațiilor contractuale.

Am depus documentațiile necesare în vederea obținerii autorizațiilor de funcționare la Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate și la Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, respectând toate cerințele legale și procedurale.

În paralel, suntem în pregătirea documentației necesare pentru obținerea autorizației de gospodărire a apelor (SGA), etapă obligatorie în cadrul procesului de conformare și autorizare.

Totodată, ne aflăm în faza finală a negocierilor cu producătorii și furnizorii de recipiente pentru colectarea deșeurilor, astfel încât să asigurăm pubele conforme și suficiente pentru întreaga arie de operare.

Parcul auto este pregătit în proporție de 100%, fiind asigurată capacitatea tehnică de colectare și transport pentru toate localitățile incluse în aria delegată.

Începând cu luna octombrie 2025, vom demara investițiile și lucrările de renovare la cele două baze logistice, acestea urmând să fie adaptate pentru a răspunde standardelor de mediu și operare cerute de legislația europeană și națională.

În același timp, atragem atenția că anumite activități de investiții nu au putut fi demarate la termenul planificat, din cauza faptului că actualul operator nu a eliberat încă stația de compost pentru deșeuri. Această situație ne obligă să desfășurăm activități în paralel, împărțind același spațiu operațional, fără a afecta fluxul tehnologic al operatorului existent. Din aceste motive, au apărut unele întârzieri care însă nu vor afecta calendarul general de mobilizare și implementare.”, a declarat Mihai Teodor, managerul de contract.

Urban Grup Environment lansează o invitațe către toți cei care doresc să facă parte din echipa noastră și să ne contacteze la adresa de e-mail [email protected], în vederea angajărilor în perioada de mobilizare.

