Asocierea Urban Grup Environment (lider)- Eurosal Trade. Servicii de salubrizare profesioniste pentru zona 1 Piatra-Neamț

Asocierea Urban Grup Environment SRL (lider)- Eurosal Trade SRL a fost desemnată câștigătoare a serviciilor de salubrizare pentru Zona 1 Neamț, care cuprinde orașele Piatra – Neamț și Roznov și comunele adiacente: Alexandru cel Bun, Bârgăuani, Bodești, Borlești, Cândești, Costișa, Dobreni, Dochia, Dragomirești, Dumbrava Roșie, Făurei, Gârcina, Girov, Mărgineni, Negrești, Pângărați, Piatra Șoimului, Podoleni, Rediu, Români, Ruginoasa, Săvinești, Ștefan cel Mare, Tazlău și Zănești.

Zona de colectare cuprinde o populație deservită de 184.465 locuitori din care:

Mediul urban – 87.812 locuitori;

Mediul rural –96.653 locuitori.

Sisteme de colectare separată în pubele dedicate

În Zona 1 Neamț se va practica sistemul de colectare „din poartă în poartă”, în mediul urban pentru un număr de 10.224 de gospodării (Piatra-Neamț și Roznov) și, în mediul rural, pentru 48.062 de gospodării.

Obiectivele asumate de asocierea de firme de salubrizare sunt următoarele:

1. Colectarea și transportul deșeurilor municipale solide din Zona 1 Neamț, județul Neamț:

2. Sortarea deșeurilor municipale reciclabile (hârtie/ carton, plastic/ metal, sticlă) colectate separat din Zona 1 Neamț, județul Neamț;

3. Tratarea aerobă a deșeurilor biodegradabile colectate separat din Zona 1 Neamț, județul Neamț;

4. Tratarea/ sortarea deșeurilor voluminoase și a deșeurilor textile colectate separat din Zona 1 Neamț, județul Neamț.

În sistemul de colectare „din poartă în poartă”, pentru colectarea deșeurilor biodegradabile vor fi împărțite 58.286 de pubele de 60 litri de culoare maro, în timp ce pentru colectarea deșeurilor reziduale vor fi împărțite un număr de 58.286 de pubele de 80 litri de culoare neagră.

Pentru colectarea deșeurilor reciclabile vor fi împărțite:

58.286 de pubele hârtie/ carton de 120 litri de culoare albastră;

58.286 saci de 120 litri de culoare galbenă pentru plastic.

Pubele recepționate și/ sau depozitate pe localități

În acest moment sunt recepționați un număr de aproximativ 80.000 de recipienți (pubele) și 250.000 de saci destinați colectării deșeurilor reciclabile. Mare parte din aceștia sunt depozitați în baza din orașul Roznov, dar o altă parte sunt deja distribuiți în unele localități cum ar fi: Alexandru cel Bun, Girov, Podoleni, Săvinești, Dumbrava Roșie, Piatra Șoimului, Bodești, Borlești, Costișa, Dobreni, Zănești.

„Pe parcursul următoarelor săptămâni vor fi distribuite toate pubelele în toate celelalte localități din zonă. În acest moment acestea sunt depozitate în diferite locații, acolo unde ni s-a permis prin bunăvoința primăriilor din respectivele localități. După ce societatea noastră va obține din partea ANMAP Neamț decizia de autorizare toate aceste pubele vor fi distribuite persoanelor fizice din fiecare localitate”, precizează Ionuț Rîpanu, reprezentantul asocierii.

Ce vor primii beneficiarii acestor servicii

Fiecare gospodărie în parte va primi, cu Proces Verbal de predare- primire:

1 pubelă de 60 l destinată colectării deșeurilor biodegradabile,

1 pubelă de 80 l destinată colectării deșeurilor reziduale,

1 pubelă de 120 l destinată colectării deșeurilor reciclabile din hârtie / carton

saci galbeni pentru primele 3 luni destinați colectării deșeurilor reciclabile din plastic/ metal.

De asemenea, în perioada următoare, pe raza municipiului Piatra- Neamț și Roznov vor fi montate, la punctele fixe de colectare, containerele destinate colectării deșeurilor biodegradabile și a deșeurilor textile.

În mediul rural containerele destinate colectării deșeurilor textile vor fi amplasate în locurile indicate de către reprezentanții primăriilor.

Contractarea serviciilor de salubrizare pentru firme

Baza de date cu persoanele juridice și instituțiile ce își desfășoară activitatea pe raza localităților din Zona 1 Neamț este finalizată, astfel încât, începând cu data de 16 februarie 2026, asocierea va demara activitatea de contractare a agenților economici din Piatra -Neamț și Roznov, iar începând cu data de 23 februarie 2026 va începe partea de contractare pe această activitate pentru agenții economici din mediul rural – Zona 1 Neamț.

Resurse umane – se vor angaja șoferi, sortatori etc

Până în acest moment asocierea Urban Grup Environment SRL (lider)- Eurosal Trade SRL a angajat un număr de 20 persoane pentru cele două baze situate în municipiul Piatra- Neamț și Roznov.

“Începând din acest moment îi anunțăm pe cei interesați de posturile de conducători auto categoriile B, C, CE, sortatori, manipulanți, mecanici utilaje, să ne contacteze la nr de tel 0724.024.055 sau pe email: [email protected]. Respingem ferm afirmațiile unora, conform cărora nu dorim angajarea acelor persoane care acum lucrează la ceilalți operatori. Dorința noastră este să preluăm personalul care acum lucrează la ceilalți operatori, pentru a avea personalul calificat de care avem nevoie”, a declarat managerul Ionuț Rîpanu

“La data prezentului articol avem pregătită toată flota auto necesară începerii serviciului, toate autospecialele destinate colectării fiind EURO 6. Ne referim aici atât la autogunoierele mari de 18-22 mc, cât și la autogunoierele mici de 6-9 mc. De asemenea auto platformele, autospeciala destinată spălării și igienizării containerelor/ pubelelor sunt EURO 6.

Cu această ocazie, vă informăm că si autospecialele cu macara, destinate colectării din acele containere noi, tip clopot, care vor fi amplasate de către Primăria Municipiului Piatra- Neamț sunt recepționate de către societatea noastră. De asemenea, utilajele necesare pentru această activitate (wole, moto stivuitoare, containere, autospecialele pentru transport containere) sunt achiziționate. Avem cumpărate și echipamentele de lucru și protecție necesare personalului nostru (salopete, geci, tricouri, mănuși, veste)”, a conchis Ionuț Rîpanu.

Licențierea celor trei activități

Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de utilități publice a emis licențele necesare celor trei activități din cadrul contractului, și anume:

1) – pentru activitatea de colectare a deșeurilor;

2) – pentru activitatea de tratare aerobă a bio deșeurilor;

3) – pentru activitatea de sortare a deșeurilor colectate.

Investiții în Baza Roznov -linie modernă de sortare

Referitor la celelalte investiții, asocierea a achiziționat și a recepționat pentru Baza Roznov un cort de aproximativ 800 mp în incinta căruia se va desfășura activitatea de sortare a deșeurilor textile și voluminoase. Toată structura metalică și învelitoarea acestuia sunt depozitate pe amplasamentul de la Roznov, terenul necesar este pregătit, se așteaptă doar eliberarea avizelor necesare construirii acestuia.

“După începerea serviciului, societatea noastră își propune o nouă investiție, tot pentru Baza Roznov, aceasta constând în achiziționarea unei noi linii moderne de sortare a deșeurilor textile pentru o mai bună gestionare și valorificare a acestora”, spune managerul Ionuț Rîpanu.

Investiții în Baza Piatra- Neamț: linii de sortare și presă

Pentru Baza Piatra- Neamț societatea a achiziționat și va recepționa, în perioada 1-5 Martie 2026, două noi linii moderne de sortare a deșeurilor reciclabile și o presă pentru balotarea acestora. Aceste linii sunt prevăzute cu desfăcătoare de saci, ciururi rotative, tocătoare și separatoare magnetice, precum și separatoare optice.

“Cu siguranță, aceste doua linii vor fi cele mai moderne instalații de sortare deșeuri reciclabile din județul Neamț.

Tot în Baza Piatra- Neamț suntem în faza de autorizare a construirii celor 15 celule necesare compostării deșeurilor biodegradabile colectate din zona 1 Neamț. Va fi prima stație de tratare a deșeurilor de acest tip din județul Neamț. Este vorba despre o stație cu 15 celule prevăzute cu sistem de ventilare și monitorizare a compostului, cu instalații de monitorizare a temperaturii, umidității, o mașină de înfășurat/ desfășurat membrana ce acoperă aceste celule.

În momentul primirii tuturor avizelor necesare va începe efectiv construirea lor. Cu sprijinul societății cu care am încheiat contractul de construcție, sperăm ca, în maxim două săptămâni, acestea să fie realizate după care, societatea din Ungaria care produce echipamentele și membrana necesară, să poate veni în Piatra- Neamț pentru a monta și instala sistemele necesare”, a declarat Ionuț Rîpanu.

Monitorizarea activității și angajamentul asocierii

Toate aceste achiziții, acțiuni și activități sunt atent monitorizate de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) EcoNeamț, de către primăriile membre ale Zonei 1 Neamț si de către Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate, Direcția Județeană Neamț.

“Pe această cale, dorim să mulțumim acestor instituții pentru buna noastră colaborare și pentru sprijinul oferit în vederea realizării în bune condiții a tuturor acestor activități.

Transmitem utilizatorilor și beneficiarilor serviciilor noastre faptul că programul de colectare a deșeurilor în mediul urban și rural va fi adus la cunoștința utilizatorilor imediat înaintea începerii serviciului, prin comunicate în presa scrisă, în articole online și prin pliante.

Ambele societăți ce formează acesta asociere au o vastă experință în gestionarea deșeurilor, iar, din echipa formată pentru zona 1 Neamț, până în acest moment, fac parte persoane cu experiență în servicii de salubrizare și gestionarea deșeurilor.

Ne angajăm să oferim servicii la standarde moderne și să menținem o relație contractuală construită pe respect!”, a conchis reprezentantul asocierii, managerul Ionuț Rîpanu.

Angela Croitoru