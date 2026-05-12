Asociația Potaissa Art – creativitate, educație digitală și exprimare artistică pentru elevii din Borca prin „Clubul Creatorilor foto-video-podcast”

În cadrul proiectului PNRAS – „Sprijinirea diminuării riscului de abandon școlar”, elevii Liceului „Mihail Sadoveanu” din Borca au participat, în lunile martie și aprilie 2026, la activitățile desfășurate în cadrul „Clubului Creatorilor foto-video-podcast”, un program educațional dedicat dezvoltării creativității și competențelor digitale.

Atelierele au oferit participanților oportunitatea de a descoperi lumea fotografiei și videografiei prin activități interactive, exemple practice și exerciții creative. Elevii au învățat noțiuni esențiale despre fotografie – de la funcționarea aparatului foto și utilizarea luminii, până la tehnici de compoziție și realizarea unui eseu fotografic.

În cadrul sesiunilor desfășurate în laboratorul digital, participanții au selectat și editat imagini, au realizat prezentări multimedia și au analizat mesajul și emoția transmise prin fotografie. Totodată, elevii au făcut primii pași în videografie și podcasting, explorând tehnici de filmare, stabilizare și mișcare a camerei.

Activitățile au urmărit dezvoltarea competențelor digitale, a gândirii creative și a abilităților de comunicare, oferindu-le elevilor un spațiu în care să își exprime ideile într-un mod autentic și artistic.

Participanții au demonstrat implicare, entuziasm și dorința de a învăța, iar feedback-ul primit a confirmat interesul crescut pentru activitățile educaționale moderne și interactive.

Proiectul continuă cu noi sesiuni practice, proiecte foto-video și activități creative dedicate dezvoltării personale și educaționale a elevilor.

Luca Sebastian