ASF interzice definitiv firma Dalbogg, una dintre cele mai ieftine opțiuni de a cumpăra RCA

de Vlad Bălănescu

ASF interzice definitiv firma Dalbogg, una dintre cele mai ieftine opțiuni de a cumpăra RCAPiața asigurărilor RCA a fost complet dată peste cap în ultimii ani după falimentele a două dintre mai mari două firme care au activau în domeniu în România: Euroins și City Insurance (mai multe amănunte puteți citi aici și aici). Aceste falimente au dus o creștere rapidă și pronunțată a prețurilor pentru RCA.

O a treia firmă, Dallbogg, este scoasă de pe piață, după o decizie a Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). Conform unei analize realizată de economica.net, firma avea aproximativ 200.000 de clienți în România.

Un comunicat emis de ASF explică decizia.

„Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a decis, în ședința Consiliului din 26 septembrie 2025, să interzică societății de asigurare DallBogg Life and Health AD subscrierea de noi contracte de asigurare pe teritoriul României, începând cu 1 octombrie 2025. Activitatea societății fusese anterior restricționată, însă doar temporar, pentru o durată de trei luni, începând cu 1 iulie 2025.

Măsura de restricționare temporară fusese adoptată de autoritatea de supraveghere din Bulgaria, în calitate de autoritate competentă de origine, avînd în vedere că societatea era activă pe piața din România în regim de liberă prestare a serviciilor (Freedom of Services – FoS). Detaliile privind decizia de la acea vreme sunt disponibile aici.

Pe durata suspendării temporare, ASF a inițiat și derulat, împreună cu autoritatea de supraveghere din Bulgaria și cu Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA), un control comun aprofundat privind activitatea societății DallBogg pe piața din România. Concluziile acestui control, corelate cu analiza conduitei societății pe parcursul anului 2025, au fundamentat decizia ASF de interzicere a subscrierii de noi contracte de asigurare începând cu 1 octombrie 2025.

Societatea DallBogg Life and Health AD are în continuare obligația de a respecta dispozițiile legale aplicabile privind protecția interesului general („general good provisions”), conform cadrului normativ european și național.

Prin această decizie, ASF reafirmă angajamentul său de a veghea la buna funcționare a pieței asigurărilor din România și la protejarea drepturilor consumatorilor de servicii financiare”.

Polițele RCA emise de către firma Dalbogg rămân valabile până la data expirării lor.

Vlad Bălănescu
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro.
Ședințe de lucru la Consiliul Județean Neamț pe tema reorganizării centrelor sociale
FOTO. Botoșani. Tânăr rănit după ce a intrat cu mașina într-un cap de pod

