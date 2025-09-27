EVENIMENTACTUALITATEIAȘI

„Asaltul Lupilor” 2025 – două zile de sport și distracție la Miroslava

de Popa Denisa

Comuna Miroslava, din județul Iași, devine pe 27 și 28 septembrie, gazda unuia dintre cele mai așteptate evenimente sportive din zonă – „Asaltul Lupilor” ediția a XII-a, desfășurat sub motto-ul „cu Lupii laolaltă”. Evenimentul va transforma zona într-un teren de joacă pentru participanți și spectatori.„Asaltul Lupilor” 2025 - două zile de sport și distracție la Miroslava

Organizat de Asociația RunCorp, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Miroslava, „Asaltul Lupilor” promite două zile pline de energie, provocări și distracție. Traseele sunt adaptate pentru toate vârstele și nivelurile de pregătire, iar surprizele pregătite garantează o experiență memorabilă.

Ziua de 27 septembrie este dedicată familiei, prin cursa „Asaltul Lupilor Family”, unde părinți și copii vor descoperi împreună bucuria mișcării și a depășirii obstacolelor într-un cadru sigur și prietenos. A doua zi, 28 septembrie, este rezervată cursei principale „Asaltul Lupilor”, desfășurată pe malul lacului Ciurbești, ce va testa rezistența și spiritul de echipă al participanților experimentați.„Asaltul Lupilor” 2025 - două zile de sport și distracție la Miroslava

Pentru buna desfășurare a evenimentului, siguranța este pe primul loc, așa că Crucea Roșie Iași, Inspectoratul de Jandarmi, poliția locală și rutieră, pompierii și ambulanțele vor fi prezente la fața locului.

Seria de evenimente se va încheia cu un After-Party oficial pe 28 septembrie, între orele 19:00 și 22:00, la Amfiteatrul Centrului Internațional de Artă Contemporană Iași. Atmosfera va fi întreținută de trupele STANKER și KOFIVARKA, iar prezentarea va fi asigurată de MC George Marici, cunoscut om de radio din Iași.„Asaltul Lupilor” 2025 - două zile de sport și distracție la Miroslava

Detalii și actualizări sunt disponibile pe site-ul oficial www.asaltullupilor.ro și pe paginile de social media ale competiției.

„Asaltul Lupilor” 2025 - două zile de sport și distracție la Miroslava

Popa Denisa
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență.
