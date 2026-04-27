ACTUALITATENEAMȚ

Armă din Al Doilea Război Mondial descoperită într-o pădure din Neamț

de Popa Denisa

O intervenție pirotehnică a avut loc duminică, 26 aprilie, în comuna Ștefan cel Mare, după ce o armă provenită din Al Doilea Război Mondial a fost descoperită în pădurea Soci.

Echipa pirotehnică din cadrul ISU Neamț a fost solicitată prin apel la 112, după ce un bărbat de 36 de ani a găsit obiectul cu ajutorul unui detector de metale.

Ajunși la fața locului, specialiștii au intervenit pentru ridicarea în siguranță a armei și pentru verificarea zonei pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați. În urma căutărilor, nu au mai fost identificate alte elemente de muniție.

Obiectul descoperit este o armă de tip Mosin Nagant, formată din trăgaci, camera cartuș și țeavă, utilizată în perioada celui de-Al Doilea Război Mondial.

După ridicare, arma a fost transportată și depozitată într-un spațiu special amenajat, urmând să fie distrusă în condiții de siguranță.

Armă din Al Doilea Război Mondial descoperită într-o pădure din Neamț

Foto: ISU Neamț

Popa Denisa
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro.
Alege un medic ORL în Suceava la Hereditas pentru un diagnostic și un tratament adaptate nevoilor tale!
Alege un medic ORL în Suceava la Hereditas pentru un diagnostic și un tratament adaptate nevoilor tale!
Percheziții în Neamț în cadrul Operațiunii Jupiter

Percheziții în Neamț în cadrul Operațiunii Jupiter

Alege un medic ORL în Suceava la Hereditas pentru un diagnostic și un tratament adaptate nevoilor tale!

