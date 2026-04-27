Armă din Al Doilea Război Mondial descoperită într-o pădure din Neamț

O intervenție pirotehnică a avut loc duminică, 26 aprilie, în comuna Ștefan cel Mare, după ce o armă provenită din Al Doilea Război Mondial a fost descoperită în pădurea Soci.

Echipa pirotehnică din cadrul ISU Neamț a fost solicitată prin apel la 112, după ce un bărbat de 36 de ani a găsit obiectul cu ajutorul unui detector de metale.

Ajunși la fața locului, specialiștii au intervenit pentru ridicarea în siguranță a armei și pentru verificarea zonei pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați. În urma căutărilor, nu au mai fost identificate alte elemente de muniție.

Obiectul descoperit este o armă de tip Mosin Nagant, formată din trăgaci, camera cartuș și țeavă, utilizată în perioada celui de-Al Doilea Război Mondial.

După ridicare, arma a fost transportată și depozitată într-un spațiu special amenajat, urmând să fie distrusă în condiții de siguranță.

