Armă din Al Doilea Război Mondial descoperită într-o pădure din Neamț

O intervenție pirotehnică a avut loc duminică, 26 aprilie, în comuna Ștefan cel Mare, după ce o armă provenită din Al Doilea Război Mondial a fost descoperită în pădurea Soci.
Echipa pirotehnică din cadrul ISU Neamț a fost solicitată prin apel la 112, după ce un bărbat de 36 de ani a găsit obiectul cu ajutorul unui detector de metale.
Ajunși la fața locului, specialiștii au intervenit pentru ridicarea în siguranță a armei și pentru verificarea zonei pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați. În urma căutărilor, nu au mai fost identificate alte elemente de muniție.
Obiectul descoperit este o armă de tip Mosin Nagant, formată din trăgaci, camera cartuș și țeavă, utilizată în perioada celui de-Al Doilea Război Mondial.
După ridicare, arma a fost transportată și depozitată într-un spațiu special amenajat, urmând să fie distrusă în condiții de siguranță.
