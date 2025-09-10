WhatsApp Image 2025 09 10 at 17.05.06Un arbore s-a prăbușit pe carosabil, în comuna Vânători Neamț, la ora 14:44, blocând complet circulația pe strada Arhimandrit Chiriac Nicolau, inclusiv accesul spre Mănăstirea Neamț. Potrivit apelului la 112, nu erau în trecere vehicule sau pietoni în momentul incidentului.

În scurt timp, la fața locului au ajuns echipe de intervenție din cadrul SVSU Vânători Neamț și Detașamentului de pompieri Târgu-Neamț, care au lucrat pentru a îndepărta copacul căzut de pe drum. Intervenția a fost realizată cu echipamente specializate, iar traficul a fost restabilit fără alte probleme.

Denisa Popa

Foto: ISU Neamț

