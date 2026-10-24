Aproximativ 50 de baloți de fân au ars într-o gospodărie din Brusturi
ACTUALITATENEAMȚ

Aproximativ 50 de baloți de fân au ars într-o gospodărie din Brusturi

Popa Denisa
de Popa Denisa

Un incendiu izbucnit sâmbătă după-amiază, 24 octombrie, în comuna Brusturi, a distrus aproximativ 50 de baloți de fân. Pompierii au intervenit pentru stingerea focului, existând riscul ca acesta să se extindă la o locuință din apropiere.

Potrivit ISU Neamț, alarma s-a dat în jurul orei 15:50, printr-un apel la 112. La fața locului au fost mobilizate echipaje ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Brusturi, Detașamentului de pompieri Târgu Neamț și Poliției.

La sosirea pompierilor, flăcările cuprinseseră mai mulți baloți de fân, iar în apropiere se afla o locuință nelocuită, care risca să fie afectată de incendiu.

Echipajele au acționat pentru localizarea și lichidarea focului. În urma incendiului au ars aproximativ 50 de baloți de fân. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

„Cauza probabilă de producere a incendiului a fost fumatul în locuri nepermise/neamenajate”, au transmis reprezentanții ISU Neamț.

Foto: ISU Neamț

Autor:

Popa Denisa
Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
Articolul precedent
Bărbat salvat din albia râului Cuejdi
Bărbat salvat din albia râului Cuejdi

Ultima ora