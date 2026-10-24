Aproximativ 50 de baloți de fân au ars într-o gospodărie din Brusturi

Un incendiu izbucnit sâmbătă după-amiază, 24 octombrie, în comuna Brusturi, a distrus aproximativ 50 de baloți de fân. Pompierii au intervenit pentru stingerea focului, existând riscul ca acesta să se extindă la o locuință din apropiere.

Potrivit ISU Neamț, alarma s-a dat în jurul orei 15:50, printr-un apel la 112. La fața locului au fost mobilizate echipaje ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Brusturi, Detașamentului de pompieri Târgu Neamț și Poliției.

La sosirea pompierilor, flăcările cuprinseseră mai mulți baloți de fân, iar în apropiere se afla o locuință nelocuită, care risca să fie afectată de incendiu.

Echipajele au acționat pentru localizarea și lichidarea focului. În urma incendiului au ars aproximativ 50 de baloți de fân. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

„Cauza probabilă de producere a incendiului a fost fumatul în locuri nepermise/neamenajate”, au transmis reprezentanții ISU Neamț.

Foto: ISU Neamț