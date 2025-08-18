În cea de-a doua jumătate a lunii august cererea de personal la nivelul județului Neamț rămâne constantă și angajatorii oferă aproape 800 de locuri de muncă în cele mai diverse ocupații. „798 locuri de muncă vacante sunt anunțate de agenții economici pentru săptămâna 18 – 22 august. În funcție de nivelul de calificare, 698 locuri de muncă sunt pentru persoane calificate, iar 100 locuri de muncă sunt pentru persoane fără calificare. În funcție de studii: 733 locuri de muncă sunt pentru persoanele cu iar studii medii sau profesionale iar 65 locuri de muncă sunt pentru persoanele cu studii superioare”, anunță Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț.

Cele mai multe oportunități de angajare vin de la agenți economici din Piatra Neamț și comunele limitrofe care au nevoie de 545 de noi salariați, la Roman s-ar putea angaja 185 de persoane, iar la Târgu Neamț cererea este redusă, doar 68 de posturi disponibile. În reședința de județ nu s-a ocupat de ceva vreme postul de coordonator sănătate și securitate în muncă, mai este nevoie de trei economiști, iar cele mai multe cereri, 20, sunt pentru ingineri în diverse specializări. La polul opus, pentru cei care nu au nici un fel de calificare sunt disponibile 53 de posturi. Chiar dacă sezonul estival se apropie de final, sunt multe locuri de muncă în industria ospitalității.

Și la Roman este nevoie de ingineri în mai multe specializări fiind vacante cinci locuri de muncă de acest fel. În afară de acestea mai este disponibil un post de coordonator sănătate și securitate în muncă – inginer electric. La nivelul zonei se pot angaja cei care pot presta în ocupații precum vânzător, vopsitor universal, mecanic auto, sudor, electrician sau lăcătuș mecanic. La Târgu Neamț sunt doar două posturi pentru licențiați și ar fi nevoie de un medic veterinar și un inginer specializat în industria alimentară.

Lista completă a locurilor de muncă disponibile în Neamț o puteți consulta mai jos.

(G. S.)