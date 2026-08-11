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Aproape 47 de metri cubi de lemn, confiscați de polițiștii nemțeni

de Popa Denisa

Aproape 47 de metri cubi de lemn, confiscați de polițiștii nemțeniO acțiune desfășurată timp de trei zile în județul Neamț s-a încheiat cu sancțiuni și confiscări de material lemnos. În perioada 6-8 august, polițiștii nemțeni, împreună cu reprezentanți ai Direcției Silvice Neamț și ai Gărzii de Mediu, au desfășurat controale pentru prevenirea și combaterea delictelor silvice.

Verificările au avut loc în localitățile Tămășeni și Ion Creangă, fiind controlate două societăți comerciale cu activități în domeniul silvic, precum și transporturi de material lemnos.

„În urma controalelor efectuate, polițiștii au aplicat 6 sancțiuni contravenționale în valoare de 13.000 lei. Totodată, echipele de control au confiscat fizic cantitatea de 46,66 m.c. de material lemnos lemn, în valoare de 10.278,72 de lei și valoric cantitatea de 40,02 m.c. de material lemnos lemn, în valoare de 12.827,53de lei”, au declarat reprezentanții IPJ Neamț.

Acțiunile pentru verificarea provenienței și trasabilității materialului lemnos vor continua și în perioada următoare.

Poliția anunță că acțiuni similare vor fi desfășurate și în perioada următoare.Aproape 47 de metri cubi de lemn, confiscați de polițiștii nemțeniFoto: IPJ Neamț

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
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