Portarea angajatorilor din toată țara din vechiul sistem de evidență a salariaților, Revisal, în noua platformă Reges – online, se încheie la finalul lunii septembrie. De la lansarea portalului, 1 aprilie, agenții economici au avut la dispoziție un termen de 6 luni pentru efectuarea portării. În acest timp angajatorii trebuiau să se înregistreze și să completeze toate elementele contractelor individuale de muncă active la data accesării Registrului, care nu se regăsesc în sistemul informatic REVISAL. Important de reținut este faptul că de la 1 octombrie aplicația REVISAL nu va mai fi disponibilă. Se pot aplica și sancțiuni pecuniare iar cei care nu trec în noul sistem riscă amenzi de până la 20.000 lei.

Pe 9 septembrie, dimineață, în jur de 3.330 de angajatori nemțeni se portaseră în noul sistem, estimările fiind ca până la finalul zilei să se ajungă la 3.400. În evidențele Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamț sunt 11.821 de agenți economici care trebuie să-și transfere datele dintr-un sistem în altul. Cu un procent de transfer de circa 28%, județul Neamț se clasează pe locul patru în țară.

„Nerespectarea obligației privind înregistrarea în REGES–ONLINE, până la data de 30 septembrie 2025, se sancționează cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei, iar necompletarea tuturor elementelor contractelor individuale de muncă active de la data înrolării în noul sistem, care nu se regăsesc în REVISAL, până la data de 30 septembrie 2025, se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei”, anunță Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamț.

Reges – online reprezintă o platformă care aduce beneficii nu doar angajatorilor cât mai ales angajaților. Sistemul are o interfață specială pentru angajați, iar aceștia au acces direct la informații din propriile contracte de muncă, cele active dar și cele încheiate. Salariații pot verifica în timp real datele introduse în sistem de către angajatori, fiind notificați automat atunci când apar actualizări referitoare la relațiile de muncă. În cazul în care descoperă neconcordanțe, orice salariat poate cere angajatorului să remedieze erorile. Se pot descărca extrase pentru a demonstra vechimea în muncă, dar numai cele proprii, nu și a altora (amănunte aici).

(G. S.)