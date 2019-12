Prestigioasa profesoară de limba română Zenobia Bogza, din Piatra Neamț, s-a stins din viață aseară, 3 decembrie. Anunțul a fost făcut de fiica ei, reputata soprană Anda-Louise Bogza, printr-un mesaj copleșitor: „R.I.P. My beautiful mother is now in heaven….in a better word. Frumoasa mea mami a plecat la Domnul ieri seară, pe 3 decembre, la ora 18. Era frumoasă și după 4 luni de durere… Minunea mea sfântă a plecat la ceruri liniștită. Nu mă uita mami al meu drag…”.

Sute de mesaje de condoleanțe au însoțit trista veste care i-a înnegurat pe toți cei care au cunoscut-o și apreciat-o pentru calitățile umane și profesionale. Printre cei care i-au adresat solistei Anda-Louise Bogza consolare sunt colegi de scenă din țară și din străinătate, profesori din Piatra Neamț care au cunoscut-o pe Zenobia Bogza, artiști. Vestita cântăreață de operă a recunoscut mereu că mama ei este cel mai important model al său și sursa ei de inspirație, amintind că înainte de a alege filologia, Zenobia Bogza a studiat, o vreme, arta teatrală. (C.I.)