Venirea pe lume a unui copil reprezinta un eveniment foarte important pentru intreaga familie, insa, cele mai intense sentimente le traieste mama. Ea e de regula foarte preocupata de tot ce se intampla in timpul sarcinii si se documenteaza intens ca sa stie ce anume are de facut pentru a aduce cu bine pe lume bebelusul si pentru a-l ajuta apoi sa creasca si sa se dezvolte intr-un mod cat mai armonios.

In zilele noastre, avand in vedere faptul ca telefoanele inteligente sunt la tot pasul, foarte importante pentru o viitoare mamica sunt aplicatiile de mobil, care pot veni in ajutor in timpul sarcinii si nu numai. Pentru asta, in cele ce urmeaza, vrem sa iti spunem care sunt unele dintre cele mai populare programe ce pot fi instalate pe sistemele Android.

1. Calculator de sarcina

Aceasta aplicatie iti pune la dispozitie posibilitatea de a calcula de cat timp esti insarcinata. Ceea ce trebuie sa faci e sa treci data de la prima zi a ultimei menstruatii si durata medie de cicluri. Ti se va deschide apoi o noua pagina in care ti se va spune: in cat timp ar trebui sa iti intalnesti micutul, care e intervalul in care s-a produs fecundarea, ce data e estimata a fi cea a conceperii si cate saptamani de sarcina ai.

Aceasta aplicatie mai are si o rubrica ce iti va da informatii utile cu privire la cateva lucruri care se desfasoara in fiecare luna din sarcina. Singura problema consta in faptul ca aceste detalii sunt in limba engleza. Totodata, ai si posibilitatea de a tine un jurnal, daca vrei sa notezi anumite date importante.

Daca nu vrei sa descarci in smartphone o astfel de aplicatie, o poti folosi si online, simplu si rapid, pe site-ul celor de la Micul Rinocer – calculator de sarcina .

2. Sarcina

Dupa ce ai instalat aceasta aplicatie in telefonul tau, va trebui sa iti creezi un cont sau sa te loghezi cu anumite platforme. Dupa, ti se va cere sa treci data estimata a nasterii si sa accepti termenii si conditiile.

Viitoarele mamici isi vor putea monitoriza cu usurinta sarcina prin intermediul acestei platforme, de unde vor primi date despre: ziua de sarcina, saptamana, cat mai e din trimestru in care se afla, dar si o multime de articole utile in legatura cu schimbarile care au loc in viata mamei, cum se dezvolta fatul, care pot fi cauzele diverselor simptome, ce analize sunt necesare, ce alimente sunt potrivite si asa mai departe.

Pe langa pagina principala, ce contine informatiile generale si o sumedenie de articole, mai ai inca trei categorii ale acestei platforme si anume:

Bebelus: zilnic si saptamanal – articole cu informatii din ziua/saptamana respectiva de sarcina, imagini – poze cu radiografii pentru a-ti face o idee cu privire la cum arata fatul, dimensiuni – vei primi imagini cu un fruct ce reprezinta volumul pe care il are bebele, cronologie – ti se va spune ce analize/teste trebuie facute in diverse perioade, nume – sugestii de nume pentru bebelusi.

Eu: locul in care mama gaseste diverse ghiduri legate de alimentatie, travaliu, exercitii fizice, medicamente si alaptare, vede cum arata burtica in momentul respectiv, isi trece detalii cu privire la greutate, plan de nastere, programari sau diverse activitati.

Mai multe: aici vei putea nota liste ce cuprind lucrurile pe care le ai de luat la maternitate, dar si cumparaturile pe care vrei sa le faci. Totodata, la aceasta sectiune vei regasi si un contor pentru lovituri, dar si un cronometru pentru a masura contractiile.

Alte aplicatii utile care te-ar putea ajuta sunt: Contractor contra (doar pentru masurarea contractiilor), 40 weeks (detalii cu privire la ce se intampla in sarcina, interfata in limba engleza) sau Ingrijirea bebelusului (ajuta la monitorizarea procesului de hranire, a starii de sanatate, a activitatilor facute, a scutecelor, somnului si greutatii).