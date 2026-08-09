Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) informează utilizatorii rețelei de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din România că implementarea Sistemului de Tarifare Rutieră Electronică din România (STRR) și a sistemului TollRo va intra în vigoare începând cu data de 31 august. Dar aplicarea noilor tarife se face cu începere de la data de 1 octombrie.

La finalul lunii în curs va fi introdus Sistemul de Tarifare Rutieră Electronică din România (STRR), implementat pe domeniul SETRE România și va fi introdus sistemul TollRo. Acesta este aplicabil vehiculelor înmatriculate utilizate pe domeniul SETRE România, concepute și construite pentru transportul de marfă, cu masa totală maximă autorizată (MTMA) mai mare de 3,5 tone. Tariful va fi colectat prin intermediul STRR, iar vehiculele de transport mixt vor fi asimilate, din perspectiva aplicării TollRo, vehiculelor de transport marfă.

„În același timp, art. 29 alin. (1) din Legea nr. 226/2023 prevede că „aplicarea rovinietei și TollRo de către CNAIR, conform dispozițiilor prezentei legi, se realizează începând cu data de 1 octombrie 2026”, în condițiile stabilite de lege.

În consecință, data de 31 august 2026 reprezintă termenul pentru implementarea infrastructurii și a sistemelor STRR și TollRo pe teritoriul României, iar aplicarea tarifelor pentru rovinietă și TollRo va începe la 1 octombrie 2026.

În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) din Legea nr. 226/2023, modificată prin Legea nr. 103/2026, interoperabilitatea sistemului românesc de tarifare rutieră electronică cu sistemele similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene, prin intermediul Serviciului European de Taxare Rutieră (SETRE), va deveni operațională începând cu data de 15 ianuarie 2027”, conform CNAIR.

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(G. S.)