APIA începe informarea fermierilor pentru subvențiile agricole din 2026. Cererile se depun din 16 martie

de Vlad Bălănescu

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a început campania de informare pentru persoanele care vor să primească subvențiile agricole în 2026.

Proprietarii de terenuri agricole și crescătorii de animale pot solicita sprijin financiar prin depunerea unei cereri de plată care poate fi depusă în perioada 16 martie-5 iunie 2026. Cererea se completează în aplicația AGI Online, disponibilă pe siteul APIA.

În această aplicație, solicitanții declară suprafețele de teren pe care le lucrează și identifică parcelele pe hartă. Pentru anul 2026, actualizarea și digitizarea terenurilor în aplicație a început la 4 martie.

O singură cerere este suficientă, chiar dacă solicitantul lucrează terenuri sau crește animale în mai multe localități ori județe.

Pentru crescătorii de animale, este necesară completarea unei declarații suplimentare pentru sectorul zootehnic, conform programării stabilite cu funcționarii APIA.

APIA începe informarea fermierilor pentru subvențiile agricole din 2026. Cererile se depun din 16 martie Înainte de depunerea cererii, APIA recomandă fermierilor să verifice câteva lucruri:

  • dacă terenul este înscris corect în Registrul agricol la primărie;
  • dacă documentele care dovedesc dreptul de utilizare a terenului sunt valabile;
  • dacă animalele sunt înregistrate corect în Baza Națională de Date (BND).

Cererea de plată trebuie semnată, iar APIA recomandă utilizarea semnăturii electronice, pentru a finaliza mai rapid procedura.

Informațiile detaliate despre schemele de sprijin din 2026 pot fi consultate în documentul publicat de instituție, iar materialele de informare pentru fermieri sunt disponibile pe site-ul APIA.

Sandu Munteanu

Foto: Facebook, APIA

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
