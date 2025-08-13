Lucrările la Autostrada A7 Focșani – Bacău riscă să fie întrerupte în septembrie anul acesta, în condițiile în care firmele lui Dorinel Umbrărescu au emis facturi de 1,1 miliarde de lei, în ultima perioadă, iar bani la buget nu mai sunt.

Avertismentul vine din partea Asociației Pro Infrastructură (API) care spune că mai sunt necesare 4-5 miliarde de lei pentru lucrările în curs de execuție la toate autostrăzile din țară.

Bugetul pe acest an pentru Autostrada Moldovei era inițial de 900,16 milioane de lei, dar, după actualizare, apare ca fiind de doar 891,57 milioane de lei (minus 8,6 milioane de lei), potrivit execuției de la finele lunii iulie a CNAIR.

Imagini de la lucrările pe A7 puteți viziona aici.

„Statul tocmai a plătit vreo 300 milioane lei către companiile din grupul UMB. Momentan, sunt emise facturi de încă 1,1 miliarde lei în total, cea mai „veche” fiind din 1 august.

Într-adevăr, UMB este cel mai expus antreprenor general, în special pe A7 unde a tras foarte tare, pe cele 10 loturi dintre Buzău și Pașcani acumulând o diferență medie între progresul fizic și cel financiar de 21%. Totuși, nu este cu mult mai mare decât media uzuală, 14-15%, de pe alte șantiere de autostrăzi și drumuri expres.

Statul nu a avut în 2025 plăți restante față de Umbrărescu. Ba mai mult, facturile s-au achitat, în medie, la 2-3 săptămâni de la emitere, mult mai devreme de termenul contractual de plată, 60 de zile. Lucru valabil și pentru ceilalți constructori.

Deși până în prezent plățile au mers ceas, mecanismul se poate gripa instantaneu dacă Transporturile nu primesc 4-5 miliarde de lei în plus la rectificarea bugetară de luna viitoare. Banii s-au terminat și în 2024, tot în septembrie. Atunci ex-ministrul Grindeanu a făcut rost de niște mărunțiș. Dar acum nu mai avem alegeri, iar bugetul e țăndări”, transmite API pe Facebook, marți, 12 august 2025.

Avertismentul API vine și în contextul în care în mediul politic se discută despre lipsa banilor la buget pentru acest capitol al autostrăzilor.

Angela Croitoru