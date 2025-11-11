SOCIALACTUALITATENEAMȚ

Apel public pentru găsirea unei femei: parte din haine au fost descoperite pe malul Bistriței

de Sofronia Gabi

Apel public pentru găsirea unei femei: parte din haine au fost descoperite pe malul BistrițeiInspectoratul de Poliție Județean Neamț face un apel public pentru găsirea unei femei care a plecat de domiciliu și nu s-a mai întors. Dispariția Feliciei Borșa a fost reclamată de concubin, un bărbat din Săvinești. Acesta s-a adresat Secției de Poliție Rurală Săvinești pe 10 noiembrie, anunțând că femeia plecase de domiciliu cu o zi înainte, pe 9 noiembrie, în jurul orei 10:30. „Ulterior, în data de 10 noiembrie a.c., observând că femeia nu a revenit la domiciliu, bărbatul ar fi efectuat căutări, pe malul canalului Bistrița, identificând o geacă, o eșarfă și înscrisuri, recunoscute ca fiind ale femeii, motiv pentru care s-au deplasat la sediul secției de poliție pentru a reclama dispariția acesteia”, anunță IPJ Neamț.

Femeia căutată are o înălțime de 170 -180 cm, aproximativ 90 de kilograme, păr roșu, tuns scurt, ochi căprui, față ovală. Orice persoană care poate oferi informații ce pot conduce la depistarea celei căutate, este rugată să apeleze Serviciul Unic 112 ori sa anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

FOTO: IPJ Neamț

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
