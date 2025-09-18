Apel public pentru identificarea unei persoane suspectate de furt

Un bărbat despre care se crede că ar fi sustras o sumă de bani uitată într-un bancomat din Piatra Neamț este căutat de autorități. Pentru că nu a fost identificat de mai bine de o lună, deși există imagini de pe camerele de supraveghere, polițiștii fac un apel public pentru ajutor. „Inspectoratul de Poliție Județean Neamț solicită sprijinul cetățenilor pentru identificarea unei persoane care ar fi săvârșit infracțiunea de furt”, anunță IPJ Neamț.

Fapta a avut loc pe 12 august, în jurul prânzului. Atunci o persoană necunoscută ar fi sustras suma de 1.500 de lei, din fanta unui bancomat amplasat în incinta Galleria Mall din Piatra Neamț. Persoana suspectă are vârsta de aproximativ 50-55 de ani, înălțime de circa 165-170 cm, iar la momentul faptei purta o șapcă cu elemente de camuflaj, alb și negru, fiind îmbrăcat cu un tricou de culoare roșie în partea din față. „Dacă aveți detalii relevante, sunteți rugați să contactați Poliția municipiului Piatra-Neamț – Biroul Investigații Criminale, la numărul de telefon 0233/207009”, mai arată sursa citată.

FOTO IPJ Neamț

(G. S.)