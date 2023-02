Un romașcan îngrijorat de faptul că fiul lui a plecat de câteva zile de acasă și nu mai dă de urma lui, a cerut ajutor specializat. ”La data de 8 februarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au fost sesizați de către un bărbat, de 67 de ani, din Roman, cu privire la faptul că, fiul său Prisecaru Ștefan, în vârstă de 23 ani, din Roman, a părăsit în mod voluntar domiciliul la data de 6 februarie și nu a mai revenit până în prezent”, anunță Poliția Neamț.

Tânărul are circa 70 de kilograme, aproximativ 1,80 m, păr brunet, creț, lungime medie, ten măsliniu și ochi căprui. Are un semn particular, iar pleoapa ochiului stâng stă parțial închisă.

La momentul dispariției acesta era îmbrăcat cu o geacă de iarnă, negru cu albastru, și pantaloni tip jeans, albaștri. Orice persoană care poate oferi informaţii ce pot duce la găsirea tânărului este rugată să apeleze Serviciul Unic 112 ori să anunţe cea mai apropiată unitate de poliție. Foto: Poliția Neamț

(G. S)