Aparatul de diagnosticare moleculară real-time PCR încă nu poate fi dat în funcțiune la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț. Hota, una din componente a venit, dar încă nu a ajuns extractorul. Toată lumea așteaptă ca echipamentul să pornească, o dată pentru ca personalul medical să fie testat și cei pozitivi să poată fi izolați și tratați, iar a doua oară pentru ca pacienții care stau de aproape o lună în spital să poată fi externați, dacă sunt vindecați. Situația este una destul de încordată la spital și punerea în funcțiune a echipamentului de testare ar simplifica mult lucrurile.

Dr. Daniela Marcoci, noul manager al spitalului, declară că în acest moment aparatul este mai mult decât necesar: „Din câte știu până la ora actuală, echipamentul nu poate fi instalat: a venit hota, nu a venit extractorul. Din punctul meu de vedere, acest aparat la Piatra Neamț ar fi o gură de oxigen pentru noi. Ne-am lucra probele în spital și am obține mult mai ușor rezultatele și am putea să ne gestionăm mult mai bine activitatea în spital, atât cu suspecții, cât și cu pacienții. Am avea posibilitatea să prelucrăm în jur de 60-70 de probe zilnic, avem personal suficient și am avea rezultatele a doua zi. Scopul meu ca manager al spitalului este să limitez evoluția COVID astfel încât spitalul de la Piatra Neamț să nu devină ceea ce a fost spitalul Suceava, să protejez personalul, să avem personal integru să poată rezolva problematica pacienților. Știu că există dorința testării personalului medical în masă. Deocamdată, însă, metodologia nou apărută vineri (n.n. – în data de 10 aprilie a fost publicat un nou algoritm de testare) nu aduce nici o noutate pentru testarea personalului medical. Toți au auzit că trebuie să fie testați, noi nu putem testa pentru că încă avem metodologia care spune că se testează doar cei cu simptome. Sunt discuții și dezamăgiri, deocamdată”.

Rezultatele la probe ajung, în continuare, după câteva zile, ceea ce face o gestionare dificilă și a pacienților internați, fie ei din rândul personalului medical sau nu, și a resurselor: „Poate sunt și pacienți vindecați, dar nu știm, fiindcă nu ne vin rezultate. Dacă ar veni mai repede, sigur vom putea externa mai multe persoane și am avea mai mulți vindecați. Suntem în stadiul în care așteptăm al doilea test negativ, avem încă pacienți internați din jurul datei de 10 martie, cred. Rezultatele vin la aproximativ 4 zile. Cum avem și pacienți care au și 4 teste pozitive. Dar, fără două teste negative nimeni nu poate fi declarat vindecat și externat și pacienții stau în spital”, a precizat managerul spitalului. Iar, după ce toate componentele vor fi ajuns la Piatra Neamț și aparatul instalat, trebuie obținute autorizația de la Direcția de Sănătate Publică Neamț și cea de la Institutul de Boli Infecțioase „Matei Balș”, potrivit dr. Daniela Marcoci. Proceduri care, de asemenea, cer timp, dar nimeni nu știe cât, în acest moment și dacă se vor schimba procedurile.

