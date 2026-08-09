Piatra Neamț. Mai multe străzi din cartierul Mărăței rămân, mâine, fără apă!
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Apa Serv anunță posibile întreruperi temporare la alimentarea cu apă în Piatra Neamț și alte 4 localități

editor
de editor

Furnizare apei se va face cu presiune redusă, existând și posibilitatea să fie întreruptă temporar în mai multe localități „începând din data de 11.08.2026, ora 09.30, până la data de 12.08.2026, ora 02.30, potrivit unui comunicat de presă al companiei ApaServ.

„Pentru efectuarea unor lucrări de reparații la conducta magistrală de transport apă (…) utilizatorii de pe strada Tineretului (inclusiv Ștrandul Municipal) și cartierele: Văleni, Mărăței, 1 Mai, Gara Veche și Speranța, din Municipiul Piatra Neamț” vor fi afectați până la terminarea reparațiilor.

De asemenea, cu aceeași situație se vor confrunta și utilizatorii din comunele Dumbrava Roșie (inclusiv satul Brășăuți), Săvinești, Zănești și din orașul Roznov „(inclusiv satele: Slobozia și Chintinici)”.Piatra Neamț. Mai multe străzi din cartierul Mărăței rămân, mâine, fără apă!

Compania recomandă ca după reluarea furnizării serviciului de alimentare cu apă potabilă, utilizatorii să mențină robinetul „deschis pentru câteva minute, astfel încât apa să revină la standardele obișnuite de potabilitate”.

Pentru mai multe informații, consumatorii sunt îndemnați să apeleze numărul de telefon „0233233340” sau să acceseze site-ul companiei www.apaserv.eu.

Ioana Mărcuțianu

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editor
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