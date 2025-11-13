Anunț public de solicitare din partea Arhiepiscopiei Iașilor

Anunț finalizare proiect. Digitalizarea întreprinderii TRIALTERN S.R.L.
de Vlad Bălănescu

Arhiepiscopia Iașilor anunţă publicul interesat asupra iniţierii procesului de Elaborare PUZ privind construire „Ansamblu de învățământ Varlaam Mitropolitul (grădiniță, școală clasele I-XII și funcțiuni conexe), sistematizare vertical, accese, branșamente și racorduri” , propus a fi amplasat în punct „Frăsinel” – comuna Gârcina, municipiul Piatra Neamț și comuna Girov – localiatea Tururești, județul Neamț.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului pot fi consultate la sediul Direcției Județene de Mediu Neamț din mun. Piatra Neamţ, P-ţa 22 Decembrie, nr. 5, în zilele de luni – joi, orele 9:00 – 14:00 şi vineri, orele 9:00 – 12:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul DJMNT, în termen de 18 zile de la data publicării prezentului anunţ, în zilele de luni – joi între orele 9:00 – 14:00  şi vineri între orele 9:00 – 12:00.

