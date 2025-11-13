Anunț public de solicitare din partea Arhiepiscopiei Iașilor

Arhiepiscopia Iașilor anunţă publicul interesat asupra iniţierii procesului de Elaborare PUZ privind construire „Ansamblu de învățământ Varlaam Mitropolitul (grădiniță, școală clasele I-XII și funcțiuni conexe), sistematizare vertical, accese, branșamente și racorduri” , propus a fi amplasat în punct „Frăsinel” – comuna Gârcina, municipiul Piatra Neamț și comuna Girov – localiatea Tururești, județul Neamț.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului pot fi consultate la sediul Direcției Județene de Mediu Neamț din mun. Piatra Neamţ, P-ţa 22 Decembrie, nr. 5, în zilele de luni – joi, orele 9:00 – 14:00 şi vineri, orele 9:00 – 12:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul DJMNT, în termen de 18 zile de la data publicării prezentului anunţ, în zilele de luni – joi între orele 9:00 – 14:00 şi vineri între orele 9:00 – 12:00.