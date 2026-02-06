Anunț finalizare proiect. Digitalizarea întreprinderii TRIALTERN S.R.L.
Anunț privind vânzarea bunurilor mobile

de Vlad Bălănescu

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR IMOBILE

 

Administratia Judeteana a  Finantelor Publice Neamt organizează în data de 17.02.2026 ora 11.00 în Piatra Neamt, Bdul. Traian, nr. 19 bis, judeţul NEAMŢ, licitaţie publică în vederea valorificării bunurilor imobile conform Anunţului de vânzare nr. 2334-8/20.01.2026. Informaţii detaliate se găsesc pe site-ul ANAF – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi la secţiunea Licitaţii şi anunţuri – Licitaţii – Valorificare prin licitaţie a bunurilor sechestrate.

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0233207630.

Data afişării 21.01.2026

Conducătorul Organului de Executare,

RODICA – DELIA NEGURĂ

Ce facilități noi sunt anunțate pentru microîntreprinderi
Începe procesul fostului parlamentar de Neamț, Răzvan Cuc

