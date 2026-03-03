Anunț finalizare proiect. Digitalizarea întreprinderii TRIALTERN S.R.L.
Anunț privind vânzarea bunurilor mobile

de Vlad Bălănescu

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE

 

A.J.F.P. Neamt organizează în data de 17.03.2026 ora 11.00 în Piatra Neamt, bdul. Traian, nr. 19 bis, judeţul NEAMŢ, licitaţie publică în vederea valorificării bunurilor mobile conform Anunţului de vânzare nr. 2334-13/18-02-2026. Informaţii detaliate se găsesc pe site-ul ANAF – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi la secţiunea Licitaţii şi anunţuri – Licitaţii – Valorificare prin licitaţie a bunurilor sechestrate.

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0233/207602.

Data afişării 19.02.2026

Conducătorul Organului de Executare,

RODICA – DELIA NEGURĂ

Vlad Bălănescu
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro.
