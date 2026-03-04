Anunț finalizare proiect. Digitalizarea întreprinderii TRIALTERN S.R.L.
Anunț privind vânzarea bunurilor mobile

de Vlad Bălănescu

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE

 

Serviciul Fiscal Orăşenesc Bicaz organizează în data de 18.03.2026 ora 12.00 în Bicaz, str. Barajului, nr. 7, judeţul NEAMŢ, licitaţie publică în vederea valorificării bunurilor mobile conform Anunţului de vânzare nr. 1787-20 din 17.02.2026. Informaţii detaliate se găsesc pe site-ul ANAF – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi la secţiunea Licitaţii şi anunţuri – Licitaţii – Valorificare prin licitaţie a bunurilor sechestrate. Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0233/253064.

 

Data afişării 17.02.2026

Conducătorul organului de executare,

Iulian PRICOPE

Exercițiul „Miercurea Sirenelor”, amânat: DSU invocă contextul de securitate și nevoia de informare

