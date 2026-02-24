Anunț finalizare proiect. Digitalizarea întreprinderii TRIALTERN S.R.L.
ECONOMIEACTUALITATE

Anunț privind vânzarea bunurilor mobile

de Vlad Bălănescu

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE

 

A.J.F.P. Neamt organizează în data de 10.03.2026 ora 12.00 în Piatra Neamt, bdul. Traian, nr. 19 bis, judeţul NEAMŢ, licitaţie publică în vederea valorificării bunurilor mobile conform Anunţului de vânzare nr. 1784-5/10-02-2026. Informaţii detaliate se găsesc pe site-ul ANAF – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi la secţiunea Licitaţii şi anunţuri – Licitaţii – Valorificare prin licitaţie a bunurilor sechestrate.

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0740091164.

Data afişării 11.02.2026

Conducătorul Organului de Executare,

RODICA – DELIA NEGURĂ

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
Articolul precedent
Anunț privind vânzarea bunurilor mobile
Articolul următor
Atenție șoferi! Ceață, vizibilitate redusă și pericol de ghețuș în mai multe județe din regiunea Moldovei

Ultima ora

ACTUALITATE

Atenție șoferi! Ceață, vizibilitate redusă și pericol de ghețuș în mai multe județe din regiunea Moldovei

Serviciul de Prognoză a Vremii Bacău a emis o...
ECONOMIE

Anunț privind vânzarea bunurilor mobile

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE   A.J.F.P. Neamt organizează în data...
ACTUALITATE

Dragobete: farmece de altădată, repararea relațiilor și superstiții

Farmece de altădată pentru dragoste Mătrăguna era, alături de hrean,...
ADMINISTRAȚIE

PNL anunță: Coaliția a agreat pachetul pentru reforma administrației, relansare economică și ajustări la impozitele locale

Ședința Coaliției de guvernare de luni, 23 februarie, s-ar...
EVENIMENT

Și au fost Serbările Zăpezii, ediție de colecție 2026!

O mare de turiști din toate colțurile țării a...

Categorii

stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale