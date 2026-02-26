Anunț privind vânzarea bunurilor mobile

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE

Unitatea Fiscală Orăşenească Bicaz organizează în data de 10.03.2026 ora 12.00 în Bicaz, str. Barajului, nr. 7, judeţul NEAMŢ, licitaţie publică în vederea valorificării bunurilor mobile conform Anunţului de vânzare nr. 1372-27 din 10-02-2026. Informaţii detaliate se găsesc pe site-ul ANAF – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi la secţiunea Licitaţii şi anunţuri – Licitaţii – Valorificare prin licitaţie a bunurilor sechestrate.

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0233/253064.

Data afişării 11.02.2026

Conducătorul organului de executare,

Iulian PRICOPE