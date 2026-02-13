Anunț finalizare proiect. Digitalizarea întreprinderii TRIALTERN S.R.L.
Anunț privind vânzarea bunurilor mobile

de Vlad Bălănescu

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE

 

Administratia Judeţeană a  Finanţelor Publice Neamţ organizează în data de 24.02.2026 ora 11.00 în Piatra Neamt, Bdul. Traian, nr. 19 bis, judeţul NEAMŢ, licitaţie publică în vederea valorificării bunurilor mobile conform Anunţului de vânzare nr. 2540-39 din 03-02-2026. Informaţii detaliate se găsesc pe site-ul ANAF – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi la secţiunea Licitaţii şi anunţuri – Licitaţii – Valorificare prin licitaţie a bunurilor sechestrate.

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0233207630.

Data afişării 04.02.2026

 

Conducătorul Organului de Executare,

RODICA – DELIA NEGURĂ

